ارسال بیش از ۲۱۰ چکیده مقاله به همایش بین المللی آینده جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام در جلسه کمیته علمی «همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴» از دریافت بیش از ۲۱۰ چکیده مقاله از سوی اندیشمندان داخلی و خارجی خبر داد.

سید حمزه صفوی دبیر کمیته اجرایی «همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴» در تشریح اهداف و ضرورت برگزاری این همایش گفت: با توطئه و بحران سازی های بازیگران فرامنطقه ای و غفلت سران برخی از دولت های وابسته به غرب، امروز نام جهان اسلام با بحران، منازعه و جنگ عجین شده است و منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان قلب جهان اسلام و کانون تحولات پرشتاب جهانی، در مرکز انواع کشمکش‌ها و درگیری‌ها قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تحلیل استراتژی و اهداف بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای در منطقه غرب آسیا خاطرنشان کرد: رقابت قدرت های جهانی نظیر روسیه با آمریکا و ناتو و علائق ژئوپلیتیکی چین و هند، منطقه غرب آسیا را در وضعیت حساسی قرار داده و منجر به عدم تعادل و تحول در مناسبات قدرت و سیاست در این منطقه شده است.

وی افزود: منطقه غرب آسیا ظرف جغرافیایی استقرار ملت ها و دولت های اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران به علت موقعیت فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی خود، تأثیر دوسویه با تحولات کلان این منطقه دارد و ما برای اینکه منافع خود و امت اسلام را در آینده تضمین کرده باشیم باید قدرت تشخیص رویدادهای آینده را به دست آوریم.

سید حمزه صفوی با تأکید بر لزوم آینده پژوهی سیمای راهبردی منطقه تا ۲۰ سال آینده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و بازیگران مستقل منطقه که به دنبال امنیت، ثبات، پیشرفت و همگرایی در جهان اسلام هستند، باید قدرت و توان تشخیص و تجزیه و تحلیل رویدادها و روندها و جریانات سیاسی و امنیتی کلان که بر آینده این منطقه تأثیر می گذارد، داشته باشند، در آن صورت سیمای راهبردی منطقه غرب آسیا را تا ۲۰ سال آینده تا حد زیادی خواهیم شناخت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: برای تحقق این هدف، روش های علمی آینده پژوهی، مفیدترین و دقیق ترین راهکار محسوب می شود که دانشگاه تهران و مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام با برگزاری همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی، چارچوب لازم را برای مشارکت جامعه علمی در ایران و کشورهای اسلامی جهت تشریک مساعی و ایده پردازی نسبت به آینده ایجاد کرده اند که امیدواریم نتایج راهبردی برای تدوین نقشه راه و استراتژی متناسب با انواع سناریوهای آینده در پایان این همایش احصاء شود.

در ادامه این جلسه محمد باقر خرمشاد دبیر کمیته علمی همایش، حجت الاسلام سید سلمان صفوی رییس مرکز مطالعات صلح لندن و اساتید دیگر بر لزوم مواجهه فعالانه با روندها و تحولات آینده جهان اسلام و داشتن قدرت تحلیل، رهگیری و پیش بینی کلان روندهای آینده ساز تأکید کردند.

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ میلادی اردیبهشت ماه سال آینده با مشارکت دانشگاه تهران و مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی، سفرا و کارگزاران سیاسی کشورهای اسلامی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این همایش بین المللی با نگاه جمهوری اسلامی ایران، به دنبال شناخت تحولات و روندهای مهم جهان اسلام و سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب آینده است.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی همایش به آدرس Fiw.ut.ac.ir مراجعه نمایند.