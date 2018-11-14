کتاب «اصول فقه کاربردی (ج۳)» برای نهمین بار تجدید چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلد سوم کتاب «اصول فقه کاربردی» که به موضوعات «اصول عملیه» و «تعارض ادلّه» می پردازد برای دومین بار در سال ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است. چاپ هشتم این اثر در بهار امسال با تیراژ ۴ هزار نسخه به بازار نشر عرضه شد و هم اکنون برای نهمین بار تجدید چاپ می شود.

کتاب «اصول فقه کاربردی» مجموعه سه جلدی است که به عنوان منبع درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق شناخته می شود. این کتاب چهل و نهمین اثر مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است که جلد اول آن به چاپ هفدهم، جلد دوم آن به چاپ یازدهم و جلد سوم آن به چاپ نهم رسیده است.

این اثر توانسته است در کنار سایر آثاری که به عنوان منبع درسی برای موضوع «اصول فقه» در رشته های حقوقی مطرح است به خوبی جای باز کرده و مورد استقبال اساتید دانشگاه و حوزه قرار گیرد.

حسین قافی عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر سعید شریعتی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به عنوان نگارندگان این مجموعه سه جلدی سعی کرده اند متنی ساده، روان و قابل فهم برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم نمایند.

علاقه مندان می توانند برای خرید این کتاب به کتاب فروشی ها و یا سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir سایت سازمان سمت به نشانی samt.ac.ir و سایت خانه کتاب به نشانی ketab.ir/rihu مراجعه کنند.