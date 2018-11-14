«فلسفه عشق» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه عشق» نوشته ارویک سینگر با ترجمه میثم محمدامینی به تازگی توسط نشر نو به چاپ دوم رسیده است. چاپ اول این کتاب، مهرماه امسال به بازار عرضه شد.

این کتاب دربرگیرنده چکیده‌ای از محتوا و فهم مولف اثر از مسائل محوری مرتبط با عشق و آمیزش جنسی برای مخاطبان و خوانندگان غیرتخصصی است. به گفته خود مولف، این کتاب خلاصه‌ گزینشی از چشم‌انداز تمام‌نمای اندیشه‌هایی است که طی سال‌ها بر آنها اتکا داشته و تا زمان حاضر صفحات کتابها و مقالات بسیاری را به آنها اختصاص داده است.

نویسنده کتاب، استاد فلسفه دانشگاه ام‌آی‌تی است که در این اثر، با ارائه مختصر تاریخ اندیشه‌ها به شکل‌گیری برداشت کنونی بشر امروز از مفهوم عشق و جنبه‌های مختلف آن پرداخته است. این متفکر از دوران جوانی و طی چند دهه دغدغه خود را به پژوهش در حوزه‌های عاطفی و جنسی و معنابخشی آنها به تاریخ و حیات بشری معطوف کرده است. او در این مسیر دو مجموعه سه جلدی مفصل را منتشر کرد که در سه‌گانه نخست هدف او «ماهیت عشق» بود و در سه‌گانه دوم هدفش دست‌یابی به «معنای زندگی» از رهگذر ماهیت عشق بود (ترکیبات داخل گیومه، همان عنوان‌های دو مجموعه سه جلدی سینگر هستند).

مطالب این کتاب در واقع مصاحبه‌هایی هستند که یک تهیه‌کننده رادیویی با سینگر داشته است. مترجم اثر نیز عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی است.

چاپ دوم این کتاب به تازگی با ۱۳۴ صفحه و شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه عرضه شده است.