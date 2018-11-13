کمیل قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داوری در رشته بوکس مظلوم واقعشده اظهار کرد: در خراسان شمالی شاهد حمله معترضان به داور نبودیم اما قطعاً همیشه اعتراض وجود داشته و علت عمده آن بیاطلاعی بوکسورها و مربیان از قوانین روز داوری است.
قدوسی بیان کرد: هماکنون پنج داور درجهیک از خراسان شمالی در مسابقات متعدد قضاوت دیدارها را بر عهدهدارند اما عمده آنان از به دلیل عدمحمایتهای مالی بیانگیزهاند.
به گفته وی مربیان باید اطلاعات داوری خود را ارتقاء دهند و در کلاسهای داوری حضورداشته باشند.
داور ملی بوکس بابیان اینکه پایین بودن اطلاعات داوری مربیان بوکس استان سبب بالا رفتن اعتراضات و از سویی ایجاد جدل و مشکل میشود پیشنهاد کرد تا مربیان در دورههای داوری بوکس استان حضورداشته باشند و بتوانند اطلاعات خود را بروز کنند تا در مسابقات شاهد بروز چنین اتفاقاتی نشویم.
قدوسی به محدود بودن فضای سالن بوکس خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: باید در مسابقات اطراف زمین پنج داور قضاوت دیدارها را بر عهده داشته باشند اما استاندارد نبودن سالن مسابقه سبب شده تا بیش از سه داور امکان قضاوت نداشته باشند و همین امر تا حدودی اعتراضات را بالا میبرد و گاه شاهد ضایع شدن حق برخی ورزشکاران خواهد شد.
به گفته وی عموماً سه داور بهجای پنج داور، در اطراف رینگ قضاوتها را بر عهدهدارند و درصد خطاها نیز به خاطر وجود این عوامل بالا میرود.
قدوسی اظهار کرد: تماشاگران عموماً به دلیل محدود بودن مکان سالن با داور گاها برخورد میکنند چون متوجه نوشتن امتیاز ورزشکاران میشوند و تمام این عوامل نیاز به داشتن یک سالن بزرگ است.
داور ملی بوکس بیان کرد: امید است مسئولان با اندکی توجه و حمایت دغدغه سالهای دور بوکسورها را برطرف کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، کسب عناوین متعدد توسط نمایندگان خراسان شمالی سبب شده تا این ورزش از رونق خاصی در استان برخوردار شود که نمیتوان غافل شد از دیدگاه مثبت برخی خانوادهها که طی سالهای اخیر باشگاهها را مملو از ورزشکاران علاقهمندی کرده است که برای فعالیت در این رشته ورزشی تلاش میکنند.
همچنین بحث نداشتن سالن جزء اولویتهایی است که تا حدودی رمق بوکسورها را میگیرد و کمتر بوکسوری است که این مشکل رمقش را نگرفته باشد.
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