به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طبق آمارهای موجود، به طور متوسط تنها یک درصد از افرادی که از وبسایت شما بازدید می‌کنند در اولین ورود از شما خرید می‌کنند. به کمک ریتارگتینگ می‌توانید ۹۹ درصد بقیه را به وب‌سایت‌تان بازگردانید و آن‌ها را به مشتری خود تبدیل کنید. احتمال اینکه این افراد در بازگشت خود از شما خرید کنند ۷۰ درصد بیش‌تر بوده و به طور متوسط سبد خرید آن‌ها ۵۰ درصد ارزش بیش‌تری دارد.

البته منطقی که پشت این آمارها وجود دارد این است که کاربرانی که در گذشته به خدمات یا محصولات شما علاقه نشان داده‌اند خیلی ساده‌تر به خریدار نهایی تبدیل می‌شوند تا کاربرانی که تا به حال شما و محصولات‌تان را ندیده‌اند و خدمات‌تان را نمی‌شناسند.

ریتارگتینگ چیست؟

در این عکس به طور خلاصه توضیح دادیم که ریتارگتینگ چگونه کار می‌کند:

زمانی که یک مشتری بالقوه وارد وب‌سایت شما می‌شود، یک کوکی در مرورگر او ذخیره می‌شود. این کوکی در دامنه یکتانت ذخیره شده و موجب می‌شود که یکتانت بتواند این مشتری را به محض ورود به هر یک از وب‌سایت‌های نمایش‌دهنده‌اش شناسایی کند و تبلیغی مختص وی و با توجه به محصول یا خدمتی که در وب‌سایت شما دیده به او نمایش دهد. این روش ریتارگتینگ، برای هدف قرار دادن مجدد کاربران وب‌سایت شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهدی فروغی، مدیر ارشد بازاریابی بیمیتو از تجربه خودش در استفاده از ریتارگتینگ یکتانت می‌گوید: « هر قدر هم که به مفاهیم بازاریابی دیجیتال مسلط باشیم، وقتی ابزارهای خوبی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم ایده‌های هیجان‌انگیزمان را عملی کنیم. استفاده درست از سیستم ریتارگتینگ یکتانت، در برخی از کمپین‌ها باعث کاهش ۳۰ درصدی هزینه تصاحب مشتری (CAC) برای ما شده است. مطمئن باشید که نرخ تبدیل ترافیکی که از این طریق به سمت صفحه فرود طراحی‌شده توسط شما می‌آید، با اثربخش‌ترین کانال‌هایی که می‌شناسید، قابل رقابت خواهد بود.»

یک روش دیگر برای استفاده از ریتارگتینگ این است که کاربرانی که در وب‌سایت شما محصولی را جستجو کرده‌اند ریتارگت کنید و در وب‌سایت‌های دیگر، این محصول را به همراه محصولات مشابه آن به آنها نمایش دهید. این روش که از بهترین مدل‌های ریتارگتینگ است، ریتارگتینگ محصول نام دارد. با استفاده از ریتارگتینگ محصول، هزینه تمام شده به ازای هر سفارش می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

آرمان فرج‌زاده، مدیر مارکتینگ بامیلو درباره ریتارگتینگ محصول یکتانت گفته است: «تبلیغات آنلاین با ریتارگتینگ کامل میشه و من خیلی خوشحالم که یکتانت و تیم دلسوزش این خدمت رو بالاخره تو ایران ارائه کردن تا بتونیم با این سرویس، وب‌سایت‌های ایرانی و مخاطبان بیشتری رو مورد هدف قرار بدیم. ریتارگتینگ یکتانت از نظر تکنولوژی، ظرفیت نمایش و پشتیبانی بسیار خوب عمل می‌کنه. براشون آرزوی موفقیت می‌کنم.»

چرا ریتارگتینگ تأثیرگذارترین روش تبلیغات آنلاین است؟

در کمپین‌های ریتارگتینگ، تبلیغات شما تنها به کاربرانی نمایش داده می‌شود که حداقل یک بار وارد وب‌سایت شما شده‌اند و احتمالاً به محصولات و خدمات شما علاقه‌مند بوده‌اند. این کاربران در فرآیند انتخاب محصول جهت خرید، به طور متوسط دو تا سه هفته به جستجو و مقایسه می‌پردازند؛ به خصوص زمانی که کالاها و خدمات شما میانگین قیمت بالاتری دارند، مدت زمان بیش‌تری طول می‌کشد تا افراد خرید خود را نهایی کنند.

یکتانت با نمایش تبلیغات شما در این فاصله، برند شما را پیوسته به آنها یادآوری می‌کند که موجب افزایش آگاهی مشتریان از برند شما و افزایش اعتماد آنها می‌شود. همچنین در صورتی که تبلیغات ریتارگتینگ با یک پیشنهاد لحظه آخری همراه شود که کاربر را تحریک به اقدام سریع کند، شانس خرید کاربر از وب‌سایت شما تا هفت برابر افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که ریتارگتینگ تأثیرگذارترین و بهینه‌ترین روش تبلیغات آنلاین است و در مقایسه با سایر روش‌های تبلیغات، بیش‌ترین اثربخشی را در افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دارد.

مشتریان یکتانت چه کسانی هستند؟

تعداد زیادی از بزرگ‌ترین برندهای ایران از یکتانت برای تبلیغات دیجیتال خود بهره می‌برند. برندهایی مثل دیجی‌کالا، اسنپ، علی‌بابا، اسنپ‌فود، تخفیفان و بیش از ۳۵۰۰ تبلیغ‌کننده دیگر از پلتفرم تبلیغات آنلاین یکتانت جهت مدیریت و اجرای کمپین‌های دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

شما هم می‌توانید برای آشنایی بیش‌تر برای ایجاد اولین کمپین ریتارگتینگ خود، به وب‌سایت یکتانت مراجعه کنید. ایجاد اولین کمپین ریتارگتینگ و استفاده از آن برای یک هفته در یکتانت رایگان است؛ همچنین اکانت منجرهای یکتانت شما را در ساخت اولین کمپین راهنمایی می‌کنند.

در مدت یک هفته فرصت تست رایگان ریتارگتینگ می‌توانید از نتیجه‌بخشی این مدل از تبلیغات آنلاین اطمینان حاصل کنید. یکتانت برای مشتریانی که ماهانه بیش از ۴۰ هزار بازدید یونیک دارند پیشنهادهای ویژه‌ای نیز ارائه می‌کند.