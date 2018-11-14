اجرای حکم دو مفسد اقتصادی/ سلطان سکه اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده‌ بودند اجرا شد.

در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال نود و شش بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و گرچه متاسفانه از زمان اعلام بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضای شبکه موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نمایند اما با این حال با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیرمجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیرمجاز و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ۴۰ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند.

مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است اما با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه ۴ هزار و۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.

وحید مظلومین در این شبکه غیرمجاز حتی ملاحظه زنان مسن در فامیل را نکرده و از حساب یک پیرزن ۷۱ ساله مبلغ ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال سوء استفاده نموده است. در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت ارز و سکه بوده است که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.

در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگی و طی دادنامه مورخ ۹۷/٧/۴ اعضای دستگیره شده‌ شبکه وحید مظلومین محکوم شدند.

وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وکلای محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالی با رسیدگی دادنامه صادره در مورد متهمین به اعدام را ابرام و تایید نمود و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با رعایت تشریفات قانونی سحرگاه روز چهارشنبه مورخ بیست و سه آبان نود و هفت حکم اعدام با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا درآمد.