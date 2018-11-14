به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با انتشار بیانیه ای، تداوم محاصره غزه و محروم کردن ملت مظلوم فلسطین از داشتن حقوق اولیه را عامل استمرار تنش در غزه دانست و بر حقوق مسلم مردم فلسطین در دفاع از «حق بازگشت» و «رفع اشغالگری» از سرزمین های اشغالی تاکید کرد.

وی توان و قدرت بازدارندگی موشکی و حمایت مردمی از مقاومت را رمز پیروزی و پایداری ملت فلسطین در مقابل اشغالگران توصیف و تصریح کرد: نتانیاهو به پایان خط رسیده و مقاومت فلسطین بی تردید صهیونیست ها را متوقف و پشیمان خواهد ساخت.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: زمان مذاکره و عادی سازی روابط با صهیونیست های کودک کش به پایان رسیده و در مرحله جدید، مقاومت فلسطین گام های مهمی برای تحقق حقوق مشروع خود و آزادی قدس بر می دارد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ضمن تاکید بر حمایت از ملت فلسطین از مجامع جهانی و سازمان های بین المللی خواست تا با محکوم کردن جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها در سرزمین های اشغالی از حقوق اولیه ملت فلسطین حمایت کنند.