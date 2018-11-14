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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

امیرعبداللهیان:

زمان مذاکره با صهیونیست‌های کودک‌کش به پایان رسیده است

زمان مذاکره با صهیونیست‌های کودک‌کش به پایان رسیده است

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: زمان مذاکره و عادی سازی روابط با صهیونیست‌های کودک کش به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با انتشار بیانیه ای، تداوم محاصره غزه و محروم کردن ملت مظلوم فلسطین از داشتن حقوق اولیه را عامل استمرار تنش در غزه دانست و بر حقوق مسلم مردم فلسطین در دفاع از «حق بازگشت» و «رفع اشغالگری» از سرزمین های اشغالی تاکید کرد.

وی توان و قدرت بازدارندگی موشکی و حمایت مردمی از مقاومت را رمز پیروزی و پایداری ملت فلسطین در مقابل اشغالگران توصیف و تصریح کرد: نتانیاهو به پایان خط رسیده و مقاومت فلسطین بی تردید صهیونیست ها را متوقف و پشیمان خواهد ساخت.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: زمان مذاکره و عادی سازی روابط با صهیونیست های کودک کش به پایان رسیده و در مرحله جدید، مقاومت فلسطین گام های مهمی برای تحقق حقوق مشروع خود و آزادی قدس بر می دارد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ضمن تاکید بر حمایت از ملت فلسطین از مجامع جهانی و سازمان های بین المللی خواست تا با محکوم کردن جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها در سرزمین های اشغالی از حقوق اولیه ملت فلسطین حمایت کنند. 

کد مطلب 4458024

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