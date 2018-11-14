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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۶

خداحافظی رسمی مدافع پیشین استقلال از فوتبال

خداحافظی رسمی مدافع پیشین استقلال از فوتبال

مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال به صورت رسمی از بازی کردن خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حنیف عمران زاده مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال، صبح امروز رسما با دنیای بازیگری در فوتبال خداحافظی و از این کسوت اعلام بازنشستگی کرد.

عمران زاده که فوتبالش را با پاس تهران آغاز کرد و با پاس همدان به اوج رسید، سالهای زیادی در استقلال توپ زد و بعد از جدایی از این تیم در مقاطع کوتاهی در تیم هایی چون خونه به خونه، صبا و سیاه جامگان بازی کرد. وی در ماه های اخیر عضو هیچ تیمی نبوده و صبح امروز رسما خداحافظی اش را اعلام کرد.

عمران زاده ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر در کسوت مربی به دنیای فوتبال باز گردد.  

کد مطلب 4458045

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