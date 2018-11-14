خداحافظی رسمی مدافع پیشین استقلال از فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، حنیف عمران زاده مدافع پیشین تیم فوتبال استقلال، صبح امروز رسما با دنیای بازیگری در فوتبال خداحافظی و از این کسوت اعلام بازنشستگی کرد.

عمران زاده که فوتبالش را با پاس تهران آغاز کرد و با پاس همدان به اوج رسید، سالهای زیادی در استقلال توپ زد و بعد از جدایی از این تیم در مقاطع کوتاهی در تیم هایی چون خونه به خونه، صبا و سیاه جامگان بازی کرد. وی در ماه های اخیر عضو هیچ تیمی نبوده و صبح امروز رسما خداحافظی اش را اعلام کرد.

عمران زاده ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر در کسوت مربی به دنیای فوتبال باز گردد.