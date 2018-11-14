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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

بر اساس اعلام خانواده

مراسم سالگرد درگذشت مرتضی پاشایی برگزار نمی شود

مراسم سالگرد درگذشت مرتضی پاشایی برگزار نمی شود

خانواده مرتضی پاشایی خواننده فقید موسیقی پاپ با انتشار بیانیه ای از برگزار نشدن مراسم چهارمین سالروز درگذشت این هنرمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده مرتضی پاشایی خواننده فقید موسیقی پاپ چهارشنبه ۲۳ آبان ماه با انتشار بیانیه ای از برگزار نشدن مراسم چهارمین سالروز درگذشت این هنرمند و صرف هزینه های این برنامه به امور خیریه خبر داد.

در بیانیه خانواده مرتضی پاشایی آمده است: «آبان ماه سال روز پرواز آسمانی مرتضی پاشایی هنرمند، آهنگساز، نوازنده وخواننده محبوب کشورمان را از عرصه تیره خاک به عالم تابناک افلاک گرامی می داریم.

 با توجه به صلاحدیدی که در نظر گرفته شده، مراسم چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد مرتضی پاشایی برگزار نمی‌ شود و تمامی هزینه‌های این مراسم چند برابر بیشتر به خیریه اهدا می‌شود.

دوستان و طرفداران گرامی می‌توانند روز چهارشنبه بیست و سوم آبان هر ساعتی که تمایل دارند تشریف بیاورند با قرائت فاتحه و درود به روح پاکش یادش را گرامی می‌داریم.»

زنده یاد مرتضی پاشایی ۲۳ آبان سال ۹۳ پس از چندین ماه مبارزه با سرطان معده در بیمارستان بهمن تهران درگذشت.
 

کد مطلب 4458109
علیرضا سعیدی

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