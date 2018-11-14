پهنه های صنعتی متروکه تهران به مرکز نوآوری تبدیل می شوند

اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق توافقاتی که معاونت علمی با شهرداری تهران داشته و تفاهمنامه ای که در این زمینه منعقد کرده پیش بینی شده که پهنه های صنعتی متروکه در سطح شهر تهران به کارخانه های نوآوری تبدیل شود.

وی افزود: این پهنه های صنعتی متروکه با تبدیل شدن به کارخانه های نوآوری می توانند محلی برای کسب و کارهای دانش بنیان باشند.

قادری فر با بیان اینکه این عملکرد با رویکرد توسعه زیست بوم نوآوری در کشور و کلان شهرها اجرایی می شود، گفت: بنا داریم پهنه های صنعتی متروکه و فرهنگسراهای غیرفعال تهران را به کارخانه های نوآوری تبدیل کنیم.

به گزارش مهر، هفدهم مهر ماه تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها امضا شد. در این تفاهم نامه تسهیل استقرار استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه های نوآوری در بافت های فرسوده و پهنه های صنعتی متروکه شهر تهران از موضوعات اصلی این تفاهم نامه به شمار می رود.

همچنین این تفاهم نامه به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری و همچنین جریان سازی و بهره برداری از اثرات توسعه ای، استقرار استارت تاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان در فضای شهری و صنعتی تاکید دارد.

از سوی دیگر این تفاهم نامه به راه اندازی مجتمع های فناوری و کارخانه های استارت آپی در پهنه های صنعتی و بافت های فرسوده ناکارآمد تاکید دارد.

در این تفاهم نامه شهرداری و معاونت علمی توافق کردند که تمام هزینه های تسهیل گری در حوزه ارزیابی و انتخاب استارت آپ ها و نظارت بر فعالیت و ارزیابی عملکرد آنها را به عهده داشته باشند.