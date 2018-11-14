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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

یک مقام مسئول خبر داد؛

پهنه های صنعتی متروکه تهران به مرکز نوآوری تبدیل می شوند

پهنه های صنعتی متروکه تهران به مرکز نوآوری تبدیل می شوند

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پهنه های صنعتی متروکه و فرهنگسراهای غیرفعال تهران به کارخانه ها و مراکز نوآوری تبدیل می شوند.

اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق توافقاتی که معاونت علمی با شهرداری تهران داشته و تفاهمنامه ای که در این زمینه منعقد کرده پیش بینی شده که پهنه های صنعتی متروکه در سطح شهر تهران به کارخانه های نوآوری تبدیل شود.

وی افزود: این پهنه های صنعتی متروکه با تبدیل شدن به کارخانه های نوآوری می توانند محلی برای کسب و کارهای دانش بنیان باشند.

قادری فر با بیان اینکه این عملکرد با رویکرد توسعه زیست بوم نوآوری در کشور و کلان شهرها اجرایی می شود، گفت: بنا داریم پهنه های صنعتی متروکه و فرهنگسراهای غیرفعال تهران را به کارخانه های نوآوری تبدیل کنیم.

به گزارش مهر، هفدهم مهر ماه تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها امضا شد. در این تفاهم نامه تسهیل استقرار استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه های نوآوری در بافت های فرسوده و پهنه های صنعتی متروکه شهر تهران از موضوعات اصلی این تفاهم نامه به شمار می رود.

همچنین این تفاهم نامه به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری و همچنین جریان سازی و بهره برداری از اثرات توسعه ای، استقرار استارت تاپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان در فضای شهری و صنعتی تاکید دارد.

از سوی دیگر این تفاهم نامه به راه اندازی مجتمع های فناوری و کارخانه های استارت آپی در پهنه های صنعتی و بافت های فرسوده ناکارآمد تاکید دارد.

در این تفاهم نامه شهرداری و معاونت علمی توافق کردند که تمام هزینه های تسهیل گری در حوزه ارزیابی و انتخاب استارت آپ ها و نظارت بر فعالیت و ارزیابی عملکرد آنها را به عهده داشته باشند.

کد مطلب 4458115

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