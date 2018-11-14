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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

ولایتی:

سیاست آمریکا نهادینه کردن گفتمان سازش است

سیاست آمریکا نهادینه کردن گفتمان سازش است

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست‌ها و دیدگاه‌های آمریکا در برابر جریان بزرگ مقاومت، نهادینه‌سازی گفتمان سازش است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در نشست هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت فلسطین اظهار داشت: نقش محور مقاومت در مقابله با توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان، نقشی فعال و پر رنگ است و نقش مهم نویسندگان و ناشران در روشنگری و نشان دادن پشت پرده توطئه و تزویر آمریکا و حامیان آنان در منطقه،  نقشی تعیین کننده است.

وی گفت: سیاست ها و دیدگاه های آمریکا در برابر جریان بزرگ مقاومت،  نهادینه سازی گفتمان سازش بوده تا بتواند به گونه ای مسیر رو به رشد جریان مقاومت اسلامی در منطقه را مهار و امنیت رژیم صهیونیستی را با راه اندازی جنگ های نیابتی و تبدیل مواجهه اسلامی صهیونیستی به نزاع اسلامی اسلامی، بیش از پیش تامین کند.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: می توان در یک نگاه کلی، سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت را مثلث راهبردی فشار، مذاکره و امتیاز گیری برشمرد که جز با پذیرش خواسته ها و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا در پی استقرار یک نظام مدون، نهادینه و پایدار آمریکایی در منطقه غرب آسیا محقق نمی شود.

ولایتی تصریح کرد: چالش اصلی آمریکا در برابر جبهه مقاومت، رویکرد استکبارستیزی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌ها، زورگویی ها و برخوردهای یکجانبه گرایانه و حمایتی از رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

وی افزود: تامین امنیت این رژیم غاصب، اولویت راهبردی ایالات متحده در غرب آسیا و محور اصلی و قطعی هرگونه سیاستی در برابر جبهه مقاومت است.

ولایتی به نقش صاحبان قلم و اندیشه اشاره کرد و افزود: البته در این میان، نقش نویسندگان و ناشران که به گونه ای با جبهه مقاومت در ارتباط هستند، به منظور تنویر افکار عمومی مردم منطقه و جهان بسیار مهم قلمداد می شود.

وی اضافه کرد: آنها می توانند با افشای نیات، اهداف و سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، از اجرا و موفقیت این نقشه های شوم جلوگیری کنند.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه به تشریح جایگاه سوریه، عراق و یمن به عنوان بخش های مختلف جبهه مقاومت هم اشاره کرد و افزود: تمامی طرح ها و توطئه های استکباری، صهیونیستی و گروه های فریب خورده افراطی و تکفیری بر این امر استوار بود تا با سقوط سوریه، پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی محور مقاومت را در هم شکسته تا بتوانند با جداسازی گروه های مقاومت، توانایی های آنان و حمایت و پشتیبانی ها را از میان برداشته و به نوعی، تمامی جنبش های مقاومت را در انحصار و اسارت خویش قرار دهند.

ولایتی اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر هوشمندانه رهبران جبهه مقاومت و به ویژه مقام معظم رهبری، این توطئه شوم به گِل نشست و شجره خبیثه افراط و تکفیر و حامیان آنان به همراه سیاست های اتخاذ شده، شکست سختی را متحمل شد و پیروزی قاطع و تقویت هرچه بیشتر جبهه مقاومت را به دنبال داشت؛ باید گفت امروز از هر زمان دیگر جبهه مقاومت قوی‌تر، کارآمدتر و بازدارنده‌تر شده است.

وی تاکید کرد: ضروری است این دستاوردها و پیروزی ها مورد توجه و معرفی به مردم قرار بگیرد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان به اهداف این سیاست ها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست ائتلاف غربی، عبری، عربی از بین بردن توان و ظرفیت های انسانی، مالی، لجستیکی، زیرساختی و ایدئولوژیک جبهه مقاومت و تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی قرار دارد تا تسلط جهان خواران، بیش از گذشته بر تمامی منابع و ثروت های مسلمانان حفظ شود.

کد مطلب 4458138
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مذاکره یعنی منطق و گفتگو. اگر آنرا با لفظ جنگ بخوانیم جنگ اندیشه هاست و کسانیکه از مذاکره گریزانند در واقع این احساس را دارند که با مذاکره به جایی نمیرسند برای اینکه خود را بازنده میدانند.

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