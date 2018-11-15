واردات موز ۲۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هفت ماه نخست سال جاری ۲۶۱ هزار و ۴۷۵ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۲۳۷ میلیون و ۵۲۴ هزار دلار است.

واردات موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران ۱.۳۸ درصد از وزن کل و ۰.۹۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ هزار و ۸۳ تن موز سبز تازه یا خشک کرده وارد شده بود که ۱.۹۶ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی ۳۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۱.۰۶ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات موز سبز تازه یا خشک کرده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۵.۷۷ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴.۲۴ درصد کاهش یافته است.