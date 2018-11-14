سنا درباره عربستان تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتورهای آمریکایی تا پیش از پایان سال جاری برای صدور قطعنامه ای درباره عربستان و نقش این کشور در قتل روزنامه نگار منتقد عربستانی و جنگ یمن رای گیری می کنند.

در همین رابطه سناتور «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد که احتمال رای گیری در مورد قطعنامه ای علیه عربستان سعودی به دلیل نقش ریاض در جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی تا پایان سال جاری میلادی در این مجلس وجود دارد.

به گفته باب کورکر، در این قطعنامه درخواست قطع هر گونه کمک به ریاض برای جنگ در یمن مطرح شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا همچنین از احتمال رای گیری در مورد طرح جلوگیری از فروش سلاح به عربستان سخن گفت و اظهار داشت: «سناتورها به دنبال راهی هستند تا انزجار خود را بابت اتفاقی که برای جمال خاشقجی افتاد به عربستان نشان دهند. آنها همچنین می خواهند نشان دهند که از شیوه ای که جنگ یمن پیش رفته است نگران هستند».

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا همچنین اعلام کرد که وی از مایک پمپئو وزیر خارجه، جیمز ماتیس وزیر دفاع و جینا هاسپل مدیر سازمان سیا خواسته است تا برای ادای شهادت محرمانه در مورد نقش عربستان در جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی در این کمیته حاضر شوند.

نانسی پلوسی، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه ای در مورد جنگ یمن گفت: «کنگره باید اقدامی واقعی و فوری انجام دهد تا به این بحران انسانی وحشتناک پایان دهد.»