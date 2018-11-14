زهرا بدن‌آرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همزمان با روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار طرح عضویت رایگان در کتابخانه های گیلان اجرا می شود.

بدن‌آرا با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در جامعه اسلامی ایران به ویژه مردم فرهنگ دوست استان گیلان، افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور فردا ۲۴ آبان ماه سال جاری در تمامی کتابخانه‌های عمومی استان گیلان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه علاقمندان می توانند با همراه داشتن یک قطعه عکس، فتوکپی کارت ملی به کتابخانه‌ها مراجعه کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه این امکان وجود دارد همه علاقمندان نتوانند فردا برای عضویت رایگان به کتابخانه ها مراجعه کنند این طرح برای روز شنبه ۲۶ آبان ماه نیز تمدید شده است.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان افزود: علاقمندان می توانند با همین عضویت رایگان عضویت سراسری را نیز درخواست کرده و با این کارت از خدمات تمامی کتابخانه‌های کشور بهره‌مند شوند.