  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

شهردار یاسوج خبر داد:

تجهیز نمایشگاه دائمی شهر یاسوج/ تقویت فعالیت های پژوهشی

تجهیز نمایشگاه دائمی شهر یاسوج/ تقویت فعالیت های پژوهشی

یاسوج- شهردار یاسوج از هدفگذاری تجهیز زیرساختی نمایشگاه دائمی شهر یاسوج در راستای برگزاری هفته پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفته پژرهش، افزود: محل نمایشگاه متناسب با شرایط تجهیز خواهد شد و پوشش تجهیزات گرمایشی نیز داده می شود.

مقدم با بیان اینکه پیوند صنعت و دانشگاه وتوسعه پژوهش دارای اهمیت است، ابراز داشت: شهرداری نیز در راستای تحقق اهداف پژوهشی همکاری لازم را عملیاتی می کند.

وی افزود: همچنین فضای بیلبوردی شهرداری یاسوج برای هفته پژوهش پوشش تبلیغاتی می دهد.

شهردار یاسوج با بیان اینکه شهرداری یاسوج در بین ۴۵ شهرداری کشور تنها شهرداری بود که مطالعات پدافند غیر عامل را به دانشگاه داده است، اظهار کرد: شهرداری یاسوج در حوزه تعاملات پژوهشی هدفگذاری های مختلفی انجام داده است.

کد مطلب 4458317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها