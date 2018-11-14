تجهیز نمایشگاه دائمی شهر یاسوج/ تقویت فعالیت های پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفته پژرهش، افزود: محل نمایشگاه متناسب با شرایط تجهیز خواهد شد و پوشش تجهیزات گرمایشی نیز داده می شود.

مقدم با بیان اینکه پیوند صنعت و دانشگاه وتوسعه پژوهش دارای اهمیت است، ابراز داشت: شهرداری نیز در راستای تحقق اهداف پژوهشی همکاری لازم را عملیاتی می کند.

وی افزود: همچنین فضای بیلبوردی شهرداری یاسوج برای هفته پژوهش پوشش تبلیغاتی می دهد.

شهردار یاسوج با بیان اینکه شهرداری یاسوج در بین ۴۵ شهرداری کشور تنها شهرداری بود که مطالعات پدافند غیر عامل را به دانشگاه داده است، اظهار کرد: شهرداری یاسوج در حوزه تعاملات پژوهشی هدفگذاری های مختلفی انجام داده است.