رونق صنعت ساختمان گره گشای بخشی از مشکل بیکاری در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی افزود: قطعا رونق صنعت ساختمان علاوه بر ایجاد رونق در صنایع مرتبط با آن، به ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری نیز کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه یک اعلام اقتصادی و سیاسی است که ما در هر شرایطی می توانیم مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم و در حوزه های مختلف ملی، منطقه ای و جهانی حضور فعال داشته باشیم.

معاون استانداری فارس ادامه داد: اگر صنایع وابسته به صنعت ساختمان از جمله تاسیسات، تجهیزات سرمایش و گرمایش و همچنین کاشی و سرامیک که استان فارس در این زمینه دارای ظرفیت ها و توانمندی های قابل توجهی است رونق یابد می تواند اقتصاد مسکن را به حرکت درآورد.

رحیمی گفت: مسکن یکی از بخش های پیشرو اقتصادی محسوب می شود که می تواند به حل بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: استان فارس آمادگی حمایت از سرمایه گذاران داخلی را بیش از پیش دارد و بخش خصوصی بیش از پیش مورد حمایت خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با برپایی چنین نمایشگاه هایی امید در جامعه گسترش یابد و تولید کننندگان ما و بخش مسکن یک رونق ویژه را تجربه کنند.

رحیمی افزود: در شرایط فعلی رشد قیمت مسکن بیش از تورم است که می توان با افزایش فعالیت صنایع مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین هدایت سرمایه های سرگردان به این بخش تا حد زیادی به کنترل این بازار کمک کند.

براساس این گزارش، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش و کاشی، سرامیک و سنگ های تزئینی و همچنین دومین نمایشگاه تخصصی قهوه و صنایع وابسته به آن با حضور تولید کنندگان داخلی و خارجی در محل نمایشگاه بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه تا روز جمعه ۲۵ آبانماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز، دایر خواهد بود و بعد از ظهرها، پذیرای علاقه مندان است.