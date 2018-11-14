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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

در سطح ۷۵ هزار هکتار؛

کشت گندم در استان بوشهر آغاز شد

کشت گندم در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر - مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: عملیات کشت گندم در سراسر استان بوشهر در ۷۵ هزار هکتار آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین پور ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند کاشت گندم در استان اظهار داشت: با توجه به بارش های اتفاق افتاده در اکثر مناطق استان، به جز شهرستان عسلویه، کشت گندم آغاز شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: سطح زیرکشت پیش بینی شده استان حدود ۱۵ هزارهکتار کشت گندم آبی و ۶۰ هزار هکتار گندم دیم است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح ارتقاء ضریب خود اتکایی گندم سال زراعی ۹۸-۹۷ ، آمار و سوابق گذشته کشت گندم شهرستانها، سوابق خرید تضمینی گندم و آمار و اطلاعات جدید دریافتی از شهرستان‌ها سهمیه سطح زیر کشت هر شهرستان به تفکیک انواع ارقام و نوع کشت آبی و دیم مشخص و ابلاغ گردیده است.

حسین‌پور گفت: ارقام کشت گندم آبی استان شامل ارقام مهرگان، چمران۲، چمران و شوش و ارقام دیم شامل کریم، کوهدشت، دهدشت و آفتاب بوده که هر رقم مشخصات ویژه ای از نظر تاریخ کاشت، شرایط رشد فنولوژیکی و طول دوره رشد داشته که توسط کارشناسان پهنه توصیه های فنی لازم به بهره برداران و گندم کاران صورت می پذیرد.

وی بیان کرد: تاریخ کشت گندم آبی و دیم استان بوشهر از دهه ابتدایی آبان ماه آغاز و تا پایان آذرماه به طول می انجامد.

کد مطلب 4458450

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