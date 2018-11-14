کشت گندم در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین پور ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند کاشت گندم در استان اظهار داشت: با توجه به بارش های اتفاق افتاده در اکثر مناطق استان، به جز شهرستان عسلویه، کشت گندم آغاز شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: سطح زیرکشت پیش بینی شده استان حدود ۱۵ هزارهکتار کشت گندم آبی و ۶۰ هزار هکتار گندم دیم است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح ارتقاء ضریب خود اتکایی گندم سال زراعی ۹۸-۹۷ ، آمار و سوابق گذشته کشت گندم شهرستانها، سوابق خرید تضمینی گندم و آمار و اطلاعات جدید دریافتی از شهرستان‌ها سهمیه سطح زیر کشت هر شهرستان به تفکیک انواع ارقام و نوع کشت آبی و دیم مشخص و ابلاغ گردیده است.

حسین‌پور گفت: ارقام کشت گندم آبی استان شامل ارقام مهرگان، چمران۲، چمران و شوش و ارقام دیم شامل کریم، کوهدشت، دهدشت و آفتاب بوده که هر رقم مشخصات ویژه ای از نظر تاریخ کاشت، شرایط رشد فنولوژیکی و طول دوره رشد داشته که توسط کارشناسان پهنه توصیه های فنی لازم به بهره برداران و گندم کاران صورت می پذیرد.

وی بیان کرد: تاریخ کشت گندم آبی و دیم استان بوشهر از دهه ابتدایی آبان ماه آغاز و تا پایان آذرماه به طول می انجامد.