مدیرکل جدید کمیته امداد امام گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «عباس اهرابی» طی حکمی از سوی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به عنوان مدیرکل جدید این نهاد در استان گیلان معرفی شد.

ظهر چهارشنبه با حضور«سید امیرمنصور برقعی» قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و جمعی از مسئولان استان گیلان «عباس اهرابی» به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان معرفی شد.

عباس اهرابی که اصالتی گیلانی دارد پیش از این مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان شمالی بوده است.

در پایان این مراسم از زحمات «علیرضا محمدی» مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان قدردانی شد.