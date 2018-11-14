موضع ایران درقبال بیانیه سایبری پاریس/ درحال بررسی پیشنهاد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر درباره دلایل نپیوستن ایران به «بیانیه پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری» که از سوی یکی از کاربران مطرح شده است، گفت: همواره موضع جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر استفاده صلح آمیز از فضای سایبری و حفظ امنیت جهانی بوده که در تمامی حضورهای ما در مجامع بین المللی مشهود است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: همانند سایر کشورها، درحال بررسی این پیشنهاد درکنار دیگر ابتکار عمل های خود هستیم.

به گزارش مهر، به تازگی فراخوانی درباره اعتماد و امنیت در فضای سایبر از سوی رئیس جمهور فرانسه در مجمع صلح پاریس پیشنهاد شد که با هدف وضع مقرراتی جهانی برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارها و حملات سایبری بوده است.

در این بیانیه نام ایران، امریکا، روسیه، چین و کره شمالی در میان امضا کنندگان دیده نمی شود و ۵۱ کشور از جمله ژاپن، قطر، امارات و سایر اعضای اتحادیه اروپا و غولهای فناوری و دانشگاههای مهم دنیا، این بیانیه را امضا کرده اند.

به همین دلیل یکی از کاربران شبکه توئیتر با اشاره به اینکه ایران یکی از قربانیان حملات سایبری است از وزیر ارتباطات خواست که به جمع امضاکنندگان این بیانیه برای افزایش اعتماد و امنیت در فضای سایبری بپیوندد.