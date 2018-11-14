به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی یادواره شهدای روحانی و طلبه غرب و جنوب غربی گیلان با حضور فرمانداران فومن و شفت، ائمه جمعه، نماینده ولی فقیه در سپاه استان، فرماندهان سپاه نواحی، نمایندگان ولی فقیه در سپاه نواحی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد.
فرماندار فومن در این جلسه اظهارکرد: تمامی برنامهها و مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم در شهرستان فومن تدارک دیده شده است.
محمود قاسمنژاد با بیان اینکه پاسداشت مقام شهدای طلبه و روحانی غرب گیلان برای نخستین بار در استان برگزار میشود، افزود: یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس مسیر حرکت جامعه به سمت آرمانهای جمهوری اسلامی و امام راحل را نمایانتر میکند.
وی با تأکید برلزوم ترویج یاد و نام شهدا، این اقدام را زمینهساز گسترش فرهنگ ایثارگری در جامعه دانست و گفت: برگزاری یادوارههای شهدا در حقیقت فرصتی مناسب برای تبلیغ و ترویج سیره و نحوه زندگی شهدا است و یقیناً آثار و برکات فراوان مادی و معنوی را در جامعه ایجاد دارد.
فرماندار فومن ادامه داد: تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا تمامی فرمانداریهای غرب گیلان در راستای اطلاعرسانی گسترده نسبت به تهیه بنرهای تبلیغاتی و نصب آنها در ورودی و خروجی شهرها اقدام کنند.
وی برپایی غرفههای فرهنگی با حضور راویان دفاع مقدس را از جمله برنامههای جانبی مراسم یادواره شهدای روحانی غرب گیلان عنوان و بیان کرد: در هر یک از این غرفهها راویان شهرستانهای مختلف حضور داشته و درباره شهدای همان منطقه برای مردم و بازدیدکنندگان صحبت میکنند.
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