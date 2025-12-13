به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان اظهار کرد: در شهرکهای صنعتی، مقررات مشخصی وجود دارد که سطح هر شهرک را تعیین میکند و بر اساس آن امکان استقرار صنایع در هر سطح مشخص میشود.
وی افزود: اگر واحدی در مکانی استقرار یابد که از نظر فنی یا زیستمحیطی امکان استقرار آن وجود ندارد مرجع قانونی تصمیمگیری خواهد کرد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: پیش از این، ماده ۴ قانون استقرار صنایع و پس از آن ماده ۱۱ قانون هوای پاک، ملاک عمل بوده است.
وی ادامه داد: در صورتی که مجوز اولیه یک صنعت صادر شده و زون و سطح آن با مقررات مربوطه مطابقت داشته باشد، انجام استعلام مجدد الزامی نیست و هیچ قانونی چنین استعلامی را واجب نکرده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری مرکزی تاکید کرد: استثنا زمانی رخ میدهد که متقاضی قصد استقرار صنعت در زونی غیرمرتبط داشته باشد؛ در این صورت انجام استعلام الزامی بوده و پاسخ منفی صادر میشود.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون هوای پاک افزود: هر دستگاه موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز به استعلام سرمایهگذار پاسخ دهد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: در صدور مجوزها، تنها استعلامهای قانونی پیگیری شود و از استعلامهای غیرضروری که موجب افزایش هزینه اتلاف زمان و بار کاری اضافی میشوند اجتناب شود.
وی گفت: هدف اصلی، اجرای دقیق قوانین مربوطه و در عین حال تسهیل و روانسازی فرآیند سرمایهگذاری در استان است تا هم توسعه اقتصادی استان تسریع شود و هم حقوق سرمایهگذاران حفظ شود.
نظر شما