رجبی: جبهه فرهنگی مقابل دشمن باید فعالانه عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با عنوان شورای سیاست‌گذاری ملی سرداران و کنگره ۱۲ هزار شهید با تأکید بر جایگاه شهدا در جامعه اظهار داشت: ما مدیون شهدا هستیم، زیرا آن‌ها زندگی خود را فدا کردند تا ما زنده بمانیم و بتوانیم در مسیر اهداف والای انقلاب حرکت کنیم قدردانی و سپاس از خدمات فعالان در این حوزه، حداقل وظیفه ماست.

وی با بیان نقش مؤثر فعالان فرهنگی در شهرستان‌ها و روستاها افزود: در بسیاری از مناطق، عزیزانی به‌صورت پیدا و پنهان تلاش می‌کنند تا کارهای فرهنگی فاخر را آماده و اجرا کنند و مسئولان ادارات، شوراهای سیاست‌گذاری و کمیته‌های سپاه شهرستانی نقش مهمی در پیگیری و اثرگذاری این فعالیت‌ها دارند و باید از همه این تلاش‌ها قدردانی شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ضمن تقدیر ویژه از صدا و سیمای استان، خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: اقدامات گسترده و ارزشمند صدا و سیما و خبرنگاران با تعهد، علاقه و ذوق هنری، موجب نشر مکتب شهیدان و انقلاب شده است و باید از تلاش‌های آن‌ها تشکر کنیم.

وی عنوان کرد: کار فرهنگی در حوزه شهدا متوقف نشده و در تداوم همین فعالیت‌ها هستیم و با برگزاری اجلاسیه‌ها و کنگره‌ها، باید اثرگذاری واقعی بر جوانان و جامعه سنجیده شود و نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری باشد.

سردار رجبی با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب بر اثرگذاری و اثربخشی این برنامه‌ها بر نسل جوان تأکید کردند و هیچ اشاره‌ای به کمیت یا تعداد جمعیت نکردند و هدف، ایجاد حس واقعی در مردم نسبت به دفاع مقدس و شهداست.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس مانند یک تابلو بزرگ و رنگارنگ است که هر کدام از ما می‌توانیم بخش‌هایی از آن را به مردم و نسل جوان منتقل کنیم و تولید آثار فرهنگی و هنری در این زمینه باید با دقت و هنرمندی انجام شود تا نوع نگاه نسل‌های جدید به ارزش‌های دفاع مقدس شکل بگیرد.

سردار رجبی در ادامه تأکید کرد: امروز در مقابل جبهه فرهنگی و رسانه‌ای دشمن نیز باید جبهه بگیریم و همان‌گونه که در دفاع نظامی پایمردی کردیم، در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای نیز فعال باشیم تا پیام دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به بهترین شکل منتقل شود.

سردار رجبی در ادامه عنوان کرد: انتقال ارزش‌ها و مکتب شهدا باید با هنرمندی، دقت و اثرگذاری انجام شود و صرف روایت ساده کافی نیست.

وی افزود: قهرمان‌سازی واقعی از شهدای برجسته، همانند شهید نادر علیزاده، باید هدف فعالیت‌های فرهنگی باشد تا نسل جوان با آثار شهدا آشنا و الهام‌گیرنده شوند.

سردار رجبی گفت: تجربه دفاع مقدس به ما آموخته که می‌توانیم در مقابل تجاوز و ظلم ایستادگی کنیم و این مسیر باید با هنرمندی و استمرار ادامه یابد.

رجبی با اشاره به ظرفیت استان برای فعالیت‌های فرهنگی گفت: استان آذربایجان با وجود تنوع قومی و فرهنگی، توانسته وحدت رویه‌ای ایجاد کند و در مقابله با دشمنان منطقه‌ای و جهانی موفق عمل کند و این دستاورد نتیجه هنرمندی مسئولان و فعالان فرهنگی است.

وی افزود: کنگره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا فرصت‌های ارزشمندی برای نشر فرهنگ ایثار و شهادت هستند و باید از این ظرفیت برای یادآوری و معرفی یادمان‌های شهدا استفاده شود. توجه به یادمان‌ها و تاریخ دفاع مقدس، به نسل‌های جدید پیام واقعی ایثار و فداکاری را منتقل می‌کند.