واکنش ظریف به پمپئو/ اختلاف جدی اروپا و آمریکا در مورد برجام

خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: سیاست خارجی ایران در هفته ای که گذشت همچنان متاثر از تلاش هایی است که در قالب اقدامات مقابله ای ایران و اعضای باقیمانده در برجام برای حفظ این قرارداد و تداوم همکاری های دو جانبه با یکدیگر است.

هفته گذشته با اعلام آغاز دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که جزییات آن توسط وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا در نشستی خبری اعلام رسمی شد و مطابق آن تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی، شرکت ها و بانک های مرتبط با ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند شرایط در عرصه بین المللی وارد فاز جدیدی از بلوک بندی شده است.

نکته ای که در خصوص تحریم های آمریکا وجود دارد اینکه علی رغم تلاش گسترده آنها در همراهی جامعه جهانی با سیاست های یکجانبه گرایانه خود علیه ایران اما این بار موفق نبودند، اروپا، روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای تاثیرگذار در جهان با این اقدام آمریکا علیه ایران مخالفت کردند و آن را غیر قانونی و خلاف مقررات بین المللی دانستند.

سیاست مداران کاخ سفید همچنان بر رویکرد یکجانبه گرایانه خود اصرار می کنند و این منجر به اتخاذ سیاست استقلال گرایانه از سوی کشورهای اروپایی و دیگر قدرت های اقتصادی و منطقه ای از جمله چین و روسیه شده است که دیگر نمی خواهند یک کشور برای همه جهان تصمیم گیری کند.

این هفته هم در حوزه سیاست خارجی تحولات بسیاری را شاهد بودیم و اتفاقات مختلفی حادث شد که هریک از آنها اجزای یک کل واحد هستند که می توانند در کنار هم مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی را تشکیل دهند و نقطه اشتراک آنها هم حرکت به سمت تامین حداکثر منافع ملی است.

امروز شرایط عرصه بین الملل به نحوی است که کارشناسان از آن به عنوان دوران گذار یاد می‌کنند، یعنی برهه‌ای حساس که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در آن بسیار سریع و غیرقابل پیش‌بینی است و قدرت های مختلف هریک در راستای نیل به اهداف مشخصی در تلاش هستند تا جایگاه بهتر و بالاتری در عرصه جهانی کسب کنند و در تعیین تحولات و معادلات بین‌المللی سهم بیشتری داشته باشند.

مشروح اخبار سیاست خارجی در هفته‌ای که گذشت، به شرح زیر است:

تهران خواستار مقابله جامعه جهانی با سیاست های متکبرانه آمریکا شد

غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی امروز خود در شورای امنیت سازمان ملل، به انتقاد شدید از سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا پرداخت و گفت: سیاست های خودخواهانه و اقدامات یکجانبه آمریکا بنیان‌های همکاری بین المللی و چندجانبه گرایی را به مخاطره انداخته است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آمریکا، خروج آن از شورای حقوق بشر، یونسکو، پیمان پاریس و برجام شد. وی اضافه کرد: «خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم ها، آشکارا قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می‌کند و مغایر حقوق بین الملل است».

خوشرو ادامه داد: «برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، آمریکا که عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است، دیگر ملت های جهان را نه به خاطر نقض یک قطعنامه شورای امنیت، بلکه به خاطر تبعیت از آن مجازات می‌کند. دنیا نباید به آمریکا اجازه دهد که به این رفتار یکجانبه، متکبرانه و خودخواهانه اش که متمرکز بر جهان مبتنی بر قدرت به جای حاکمیت قانون است، ادامه دهد».

حفظ ان پی تی و تداوم برجام نیازمند هوشیاری بیشتر جامعه جهانی است​

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق ذاتی دولت ها در بهره برداری از انرژی هسته ای، تعهد بین‌المللی دولت های توسعه یافته جهت همکاری حداکثری با کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی همگانی از انرژی هسته ای و دسترسی به تجهیزات، فناوری و اقلام هسته ای برای اهداف صلح آمیز را یادآوری کرد.

اسحاق آل حبیب در سخنرانی خود تاکید کرد که «ایران مصمم به اعمال حق ذاتی خود در انرژی هسته ای و توسعه یک چرخه کامل سوخت هسته ای ملی برای اهداف صلح آمیز است».

آل حبیب با بیان اینکه اتهامات در مورد برنامه هسته ای ایران از ابتدا بی اساس و یک بحران ساختگی بود، مشارکت فعالانه ایران در مذاکرات منتهی به برجام و گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته‌ای را بهترین سند برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران دانست.

وی با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام، افزود که « سیاست آمریکا در قبال برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به طور واضح نشان می دهد که حتی در گذشته، آنها در واقع هیچ نگرانی نسبت به برنامه هسته ای ایران نداشتند. آنها آشکارا در مورد نگرانی شان نسبت به این برنامه دروغ گفتند فقط به این منظور که خصومت شان نسبت به ایران را ادامه دهند».

ایران بر سر استقلال خود معامله نمی‌کند

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که در اتریش به سر می برد، در بیست و دومین مجمع اروپایی که با عنوان «اتحادیه اروپایی، بازیگر اصلی امنیتی و دفاعی» برگزار شد، درباره همکاری اتحادیه اروپا و ایران در سایه تحریم های تحمیلی آمریکا سخنرانی کرد.

در این مجمع یک روزه، علاوه بر سیدکمال خرازی، ولفگانگ شوسل، صدراعظم سابق اتریش هم با عنوان نقش اروپا در قرن بیست و یکم، فاسلابند، وزیر دفاع سابق اتریش، معاون نخست وزیر مقدونیه، وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین، وزیر همگرایی اروپایی صربستان، دبیرکل وزارت دفاع اتریش معاون کمیته ویژه پارلمانی اروپایی و تنی چند از فرماندهان نظامی اتریش و دیگر کشورهای اروپایی نیز سخنرانی کردند.

انتخابات کنگره تغییری در رفتار آمریکا با ایران ایجاد نمی‌کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در گفتگوی زنده با رادیو تهران در خصوص آخرین وضعیت برجام و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران اظهارداشت: من احساسم این است که آمریکا در دنیا منزوی شده، در مورد برخی از سیاست ها ممکن است میان اروپا و آمریکا اتفاق نظر وجود نداشته باشد که این مسئله را هم پنهان نکردند. اما آنچه مشخص است در مورد برجام قطعاً اختلاف نظر دارند و به نظر نمی رسد که نقش پلیس خوب و بد را بازی می کنند.

وی گفت: قدرت اقتصادی آمریکا در جهان قدرت قابل توجهی است و لذا مقابله با این قدرت به خصوص در شرایطی که در دنیا، این شرکت های اقتصادی هستند که برای اقتصاد کشورها تصمیم‌گیری می کنند کاری دشوار است. اروپایی ها به لحاظ سیاسی در برابر بزرگترین متحد خود ایستاده اند و ما انزوای آمریکا را کاملاً درک می کنیم و شاهد هستیم و متعاقب آن عصبانیت مقامات آمریکایی را هم از این انزوا شاهدیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه این یک واقعیت است که اروپایی ها تاکنون نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند، اظهارداشت: رفتار آمریکا، رفتاری خلاف اصول بین الملل به حساب می آید و این نوع رفتار را اگر بخواهیم میزان این مطلب بگیریم که آیا قواعد و ساختارهای بین المللی درست است یا خیر، به این نتیجه می رسیم که تمام قواعد بین المللی اشتباه است چرا که آمریکا تمام آنها را نقض می کند.

ظریف افزود: شما ببینید امروز آمریکا از یونسکو خارج شده است، از کنوانسیون بین المللی پاریس خارج شده است، از نفتا خارج شده است و اینها هیچ یک دلیل نمی شود که این تعهدات و کنوانسیون ها بد بوده اند. بلکه نشان از این می دهد که آمریکا دولتی یاغی است که بر اساس منطق زور حرکت می کند. اما باید این را هم لحاظ کنیم که اگر از زور بیش از حد استفاده شود، نتیجه عکس خواهد داد.

تاکید وزیر خارجه فرانسه بر عزم پاریس برای بهره مندی ایران از برجام

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو طرفین در خصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه، برجام و سایر موضوعات مورد علاقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه فرانسه بر عزم پاریس و سایر کشورهای اروپایی در بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام و ایجاد ساز و کارهای ویژه تاکید کرد.

ایران بدون قربانی کردن حق حاکمیتی خود پیشرفت خواهد کرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود و در واکنش به اظهارات مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر گرسنه ماندن مردم ایران، نوشت: تهدید آشکار به گرسنه ماندن ایرانیان جنایتی علیه بشریت در تلاشی نا امیدانه برای اعمال نفوذ آمریکا بر ایران، پمپئو نیز همانند پیشینیان خود یاد خواهد گرفت که علیرغم تلاش های ایالات متحده، ایران نه‌تنها زنده خواهد ماند بلکه بدون قربانی کردن حق حاکمیتی خود به پیشرفت ادامه می دهد.

گروهک‌های تروریستی بزودی و برای همیشه از منطقه محو خواهند شد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت حادثه تروریستی ناجوانمردانه در موصل عراق که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان بی گناه عراقی شد، آن را به دولت و ملت عراق و خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت.

قاسمی با شرم آور و غیرانسانی خواندن این حادثه اظهار داشت: بقایای گروهک های تروریستی قصد دارند با در پیش گرفتن اقدامات تروریستی کور و بی‌هدف که قربانیان آن شهروندان بی‌گناه و بی دفاع هستند، به خیال خام خود از شکست خود در برابر دولت و ملت عراق انتقام بگیرند که هرگز موفق نخواهند شد و بزودی و برای همیشه از منطقه محو خواهند شد.

اتهام زنی به ایران پوششی برای ارسال تسلیحات غرب به جنگ یمن است

رضا میرابیان کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت یمن پس از خواست آمریکا از عربستان برای پایان دادن به بحران انسانی در آن کشور، اظهارداشت: این اولتیماتوم آمریکا به عربستان در واقع چراغ سبز دادن به ائتلاف متجاوز بود تا اگر می خواهید دست پُر سر میز مذاکره حاضر شوید، کار را در یمن تمام کنید و به همین خاطر هم عملیات الحُدیده را شاهد بودیم.

وی گفت: در واقع ظاهر دعوت آمریکا خیر خواهانه است ولی باطن آن این است که به عربستان و ائتلاف تحت رهبری آن این اجازه را می دهد که کار الحُدیده را یکسره کرده و با داشتن برگ برنده از میدان پای میز مذاکره و گفتگو با طرف مقابل شرکت کنند.

میرابیان افزود: شما ببینید امروز همین اتفاق هم افتاده، یعنی ۴۸ ساعت پس از پیام آمریکا به عربستان در خصوص یمن عملیات الحُدیده آغاز می شود.

این کارشناس مسائل منطقه در پاسخ به این سوال که آیا اروپایی ها توان ترغیب و مجاب کردن عربستان برای نشستن پای میز مذاکره در خصوص یمن را دارند یا خیر؟ تصریح کرد: اروپایی ها توان لازم را برای اعمال سیاست های متبوع خود بر عربستان ندارند و عربستان هم از آنها حرف شنوی ندارد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با ظریف دیدار کرد

«زوراب پلولولیکاسویل» دبیرکل سازمان جهانی گردشگری بعد از ظهر امروز(یکشنبه) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه سابق آلمان با ظریف دیدار کرد

«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه سابق آلمان و هیات همراه بعد از ظهر امروز(یکشنبه) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است، پیش از این دیدار هم دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با ظریف ملاقات و گفتگویی را انجام داد.

خرازی: مردم عراق انتخابات موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشتند

به درخواست اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سابق دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و سوریه، وی با سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس ملاقات کرد. در این ملاقات، مسائل افغانستان و بحران‌های غرب آسیا بررسی شد.

اخضر ابراهیمی که عضو مجمع مسئولان سابق سازمان ملل موسوم به الدرز (The Elders) است، گفت: اعضای این مجمع از اوضاع خاورمیانه و فراموشی مسئله فلسطین نگران‌اند.

خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان نیز اظهار کرد: مسئله افغانستان پیچیده شده و آمریکا بعد از ۱۷ سال حضور در آن کشور بر مشکلات امنیتی افغانستان افزوده است؛ ضمن اینکه با فضاسازی بیشتر برای داعش، فعالیت این گروه تروریستی نیز بر مشکلات افغانستان افزوده است.

خبر جرم امنیتی یکی ازکارکنان وزارت خارجه موضوع تازه ای نیست

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش های خبرنگاران در خصوص جرم امنیتی یکی از کارکنان وزارت امور خارجه که امروز توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، اظهار داشت: این خبر موضوع تازه ای نیست و فرد مورد نظر در سال ۹۴ بازداشت و در اوایل سال ۹۵ محکوم شده و اواخر همان سال هم در دادگاه تجدید نظر از تخفیف در برخی مجازات ها برخوردار شد. وی هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

قاسمی افزود: وزارت امور خارجه در طول ۴۰ سال گذشته همواره از کارنامه درخشانی در حوزه نیروی انسانی متخصص و متعهد برخوردار بوده است.

وعده مقامات پاکستانی برای آزادسازی مرزبانان ایرانی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص سفر اخیرش به پاکستان در خصوص آزادی مرزبانان ربوده شده، اظهار داشت: مقامات پاکستانی اعم از نخست وزیر، وزیر امورخارجه و فرمانده ارتش پاکستان تعهد کردند که اقدامات خود را برای آزاد کردن همه گروگان‌های ایرانی، افزایش دهند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: مقامات پاکستانی قول دادند که در آینده خبرهای خوبی برای ایران خواهند داشت.

وی افزود: در سفر به پاکستان توافق کردیم تا اقداماتی انجام شود که در دراز مدت از وقوع کارهای شرورانه جلوگیری شود که از جمله این توافقات نزدیک‌تر کردن همکاری‌های مرزی، حضور مشترک در مرز و اقداماتی از این قبیل است.

ظریف ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز پیگیر اجرائی شدن توافقات سفر اخیر به پاکستان هستند.

وزیر امورخارجه در پاسخ به برخی انتقادات که معتقدند از ظرفیت‌های محلی در سفر وزیر امورخارجه به پاکستان استفاده نشده است، گفت: در آن حوزه‌ها سایر دستگاه های جمهوری اسلامی ایران یعنی دستگاه‌های نظامی و امنیتی مشغول هستند، آن‌ها نیز دنبال می کنند.

رئیس‌جمهور اسبق برزیل با ظریف دیدار کرد

«فرناندو کلر د ملو» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و رئیس جمهور اسبق برزیل بعدازظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه، همکاری های پارلمانی و مهمترین موضوعات منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای جدید «تونس و سیرالئون» به ظریف

سفرای جدید تونس و سیرالئون در ایران بعدازظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وی کردند.

پیش از این دیدار هم، رئیس‌جمهور اسبق برزیل با ظریف دیدار و گفتگو داشته است.

عدم تعهد اروپا به برجام می‌تواند موجب بی‌ثباتی در منطقه شود

سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که برای شرکت در همایش پاریس برای صلح در پایتخت فرانسه به سر می‌برد، با دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر سابق فرانسه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات، مسائل منطقه، رابطه ایران و اروپا، سیاست‌های آمریکا و وضعیت امروز اروپا به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

دو ویلپن در این ملاقات تأکید کرد که فرصت خوبی برای پایان جنگ در یمن ایجاد شده و باید جلوی کشتار و گرسنگی یمنی‌ها توسط عربستان سعودی و امارات گرفته شود.

وی درباره سیاست‌های آمریکا گفت: آن‌ها به دنبال یکجانبه‌گرایی و از بین بردن سازمان‌هایی هستند که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و ایجاد شکاف بین شرق و غرب اروپا یکی از اهداف آن‌هاست.

رئیس جدید دفتر فائو در ایران با ظریف دیدار کرد

«گرولد بودکر» رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، پیش از این دیدار هم سفرای جدید تونس و سیرالئون رونوشت استوارنامه های خود را تقدیم ظریف و با وی دیدارهایی جداگانه انجام دادند.

قاسمی: ایران عمیقا نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحولات روزهای اخیر در یمن و وخامت شرایط در این کشور بویژه بمباران بی وقفه منازل و مراکز درمانی در الحدیده توسط جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شرایط بسیار دشواری که در نتیجه این حملات برای ساکنین این شهر ایجاد شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران وضعیت وخیم انسانی در یمن و تحولات روزهای اخیر در بندر الحدیده است و عامل بروز چنین وضعیت وخیم و غیرانسانی را بی توجهی متجاوزین به هشدارها و نگرانی های جامعه بین المللی می داند که با توجیهات‌ ناشی از توهمات و بهانه های بی اساس حدود ۴ سال است که این کشور و مردم بی دفاع و بی گناه آنرا زیر آماج حملات و بمباران جنگنده ها قرار داده اند.

قاسمی با اشاره به موضعی که اخیرا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص شرایط فعلی یمن داشته است، افزود: ابراز نگرانی و خشم خانم باشلِت نسبت به اوضاع وخیم یمن و آمار بالای تلفات انسانی در این کشور و اینکه این مقام سازمان ملل خواستار پایان رنج غیرنظامیان شده است، بجا و منطبق با واقعیات تلخی است که در یمن در حال وقوع است و جامعه جهانی باید آن را جدی بگیرد .

آژانس برای سیزدهمین بار، پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین، با اعلام انتشار سیزدهمین گزارش مدیرکل آژانس در خصوص راستی‌آزمایی اجرای برجام، اظهارداشت: این گزارش بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش تحت برجام را تایید کرد.

غریب آبادی افزود: در این گزارش تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین اظهار داشت: در این گزارش تصریح می‌کند، آژانس مشکلی در فرایند بازرسی‌ و دسترسی به سایت‌های مربوطه نداشته است.

جابری انصاری با بشار اسد دیدار کرد

حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی که در دمشق به سر می برد، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

خرازی: تحریم‌های آمریکا بر محیط‌ زیست ایران اثر منفی دارد

سیدکمال خرازی که برای شرکت در مجمع صلح پاریس در پایتخت فرانسه به سر می‌برد، امروز در نشست علمی این مجمع که شخصیت‌ها و مدیرانی از سازمان‌های اروپایی و بین‌المللی حضور داشتند، شرکت کرد.

خرازی با اشاره به معاهده اقلیمی پاریس و تعهدات کشورهای توسعه‌یافته اظهار داشت: کشورهای درحال‌توسعه باید کمک‌های مالی و فنی مربوطه را از کشورهای توسعه‌یافته دریافت کنند تا بتوانند برنامه‌های مربوط به حفظ محیط ‌زیست و کاهش آلاینده خود را به ‌خوبی به اجرا درآورند.

وی همچنین به بخشی از برنامه‌ها و طرح هایی که کشورمان در این راستا به اجرا در آورده، اشاره و خاطرنشان کرد که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در اجرای این طرح‌ها اختلال جدی به وجود آورد.

از طرح های تروریستی سعودی ها آگاه بودیم

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با العربی الجدید، صحت آنچه نیویورک تایمز روز یکشنبه درباره طرح های سعودی برای ترور مسئولان و شخصیت های ایرانی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را تایید و اعلام کرد که تهران از قبل اطلاع داشته است.

وزیر خارجه ایران افزود: ریاض رسما اعلام کرده است که جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند و کشور پس از آن با فعالیت گروههای مسلح و تروریستی و به ویژه در نواری مرزی شرق کشور روبرو شد و داعش دست به عملیات تروریستی از جمله حمله به پارلمان ایران زد. مقامات سعودی به دنبال سیطره بر منطقه هستند و اخبار مربوط به طرح سعودی ها برای انجام اقدامات علیه شخصیت های ایرانی همه ادعاهای قبلی مقامات سعودی که ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود می کردند را خط بطلانی می کشد.

واکنش ظریف به پمپئو/ وزیرخارجه آمریکا مسئولیت آنچه را گفته بپذیرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: آقای پمپئو با گستاخی و تهدید به جنایت علیه بشریت شهروندان عادی ایران را مورد هدف قرار می دهد، بعد به رسانه‌ها بخاطر اینکه سخنان خودش را نقل کرده اند حمله می‌کند. او یا باید مسئولیت آنچه را گفته بپذیرد و یا خود را از آنچه آمریکا انجام می دهد مبرا کند. نمی تواند هر دو را داشته باشد.

ایران خواستار اقدام مجامع جهانی برای توقف ماشین ترور صهیونیستها شد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ترور یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین و شهادت جمعی دیگر از مبارزان فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه، ضمن محکوم کردن این جنایات، رژیم صهیونیستی را تجسم عینی تروریسم دولتی در منطقه توصیف کرد.

وی افزود: سریال ترور و جنایت و تجاوز رژیم اشغالگر قدس با حمایت و تشویق دولت آمریکا و سکوت و همراهی برخی از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.

ایران انفجار انتحاری کابل را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن محکوم کردن انفجار انتحاری امروز (دوشنبه) در کابل که دهها کشته و مجروح برجای گذاشت، با دولت و ملت افغانستان و خانواده قربانیان این جنایت ابراز همدردی کرد.

بهرام قاسمی اضافه کرد: افغانستان با اراده، حفظ وحدت و امید به آینده قطعا می تواند شاهد پاکسازی تروریسم و عناصر تروریستی از این کشور باشد که تحقق آن، نقش مهمی در امنیت منطقه ای و جهانی دارد.

ایران در صورت تعلل اروپا برای حفظ برجام، راه دیگری درپیش می‌گیرد

علی اکبر فرازی سفیر اسبق ایران در رومانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعلل اروپایی ها در ارائه برنامه مکانیسم مالی ویژه ای که برای تداوم همکاری با ایران و حفظ برجام در نظر گرفته شده، اظهارداشت: همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز موج تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، اروپایی ها در صدد برآمدند که روابط تجاری خود را با ایران کماکان ادامه دهند و این اراده در آنها دیده شد که از تحریم های آمریکا پیروی نمی کنند.

وی گفت: اصل اراده و این علاقه مندی به دلیل حفظ منافع‌شان امر مشهودی بود اما اتفاقی که افتاد این بود که ما شاهد بودیم امکانات و توان اروپایی ها برای عملیاتی کردن خواسته ای که دارند محدود است.

فرازی با بیان اینکه اروپایی ها تلاش دارند مکانیسم مالی جدید تعریف کنند که بر اساس آن دلار در مبادلات تجاری آنها نقشی نداشته باشد، افزود: گذر زمان ثابت کرد که اروپایی ها دستشان در این قضیه باز نیست و توان لازم را ندارند.

سفیر اسبق ایران در رومانی ادامه داد: اروپایی ها نمی خواهند در جنگ تجاری با آمریکا شکست بخورند، اروپایی ها احساس کردند که می توانند برای تداوم همکاری با ایران سازوکار جدید ارائه کنند اما این مکانسیم در عمل دچار مشکلاتی شده است.

تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و جنایت علیه بشریت است

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری به این واقعیت اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

رژیم صهیونیستی با دانایی و آگاهی بخشی ضدیت دارد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه بمباران ساختمان تلویزیون الاقصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد.

وی اظهار داشت: ضدیت رژیم سفاک صهیونیستی با دانایی، آگاهی بخشی و روشنگری اصحاب رسانه و افشای جنایات فجیع آنان در ۷۰ سال گذشته همواره از کابوس های این رژیم اشغالگر بوده که چنین بی محابا دست به این جنایت هولناک زده است.

آمریکا با خروج از برجام همه قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است

اندره هاسپلز معاون سیاسی وزارت خارجه هلند که به منظور برگزاری دور جدید گفتگوهای سیاسی به تهران سفر کرده است ظهر امروز ۲۲ آبان با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و پیرامون موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

عراقچی در این ملاقات حمایت دولت هلند از حفظ و اجرای برجام و همچنین موضع هلند نسبت به مقابله با یکجانبه گرایی و قوانین فراسرزمینی آمریکا را مورد استقبال قرار داد و افزود: آمریکا با اقدام یکجانبه و غیرقانونی خود در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشویق یا حتی مجبور می کند. چنانچه برجام از بین برود، به معنی شکست دیپلماسی و غلبه زورگویی در عرصه بین المللی است. این امر مسلما به پیچیدگی های سیاسی در منطقه خاورمیانه خواهد افزود.

معاون وزیر خارجه هلند با ظریف دیدار کرد

«آندره هاسپلز» معاون سیاسی وزارت امور خارجه هلند که برای انجام رایزنی های دوره ای سیاسی در کشورمان به سر می برد، عصر امروز سه شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار در خصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه از جمله توسعه همکاری های اقتصادی، تحولات منطقه ای به ویژه اوضاع سوریه و یمن و نیز برجام تبادل نظر شد.

این در حالی است که دور تازه گفت و گوهای سیاسی ایران و هلند امروز با حضور سید عباس عراقچی و هاسپلز برگزار شد.

اعتماد بین ایران و اروپا در حال خدشه دار شدن است

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت: مکانیزم هایی را که اروپائیها برای ادامه برجام طراحی کرده اند هنوز اجرایی نشده و طبیعتا وقت به سرعت در حال گذراست و به نظر می رسد بر اثر این تعللی که وجود دارد اعتماد بین ایران و اروپا دارد خدشه دار می شود؛ بنابراین ضروری است که هرچه سریعتر اقدامات عملی خودشان را در قبال اجرای مفاد برجام نشان دهند.

وی که برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس به فرانسه سفر کرده است در پاریس درباره سرانجام برجام گفت: یکی از سئوالاتی که در طول نشست هایی که ظرف این دو روز داشتم مسئله برجام بود و اینکه چرا دولت های اروپایی مثل فرانسه که بخشی از این قرارداد به شمار می روند در اجرای وظایف و تعهداتشان تعلل می کنند.

وی افزود: اروپائیها از نظر مواضع سیاسی همواره از ادامه برجام حمایت کرده اند اما هنوز این حمایت به اقدامات عملی تبدیل نشده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا شما به سرانجام برجام و اینکه اروپا به تعهداتش عمل کند خوشبین هستید ؟ گفت: این یک آزمون است؛ آزمونی برای اروپا که در برابر فشارهای آمریکا بایستی از یکپارچگی، عزت و استقلال خودش دفاع کند.

جابری انصاری با ولید المعلم دیدار و گفتگو کرد

حسین جابری انصاری با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات ظریف

بهرام قاسمی درباره بازتاب اظهارات وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که منجر به واکنش برخی مخالفان و بسیاری از موافقان در میان افکار عمومی و نخبگان کشور شد، اظهار داشت: آنچه از سوی آقای ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن مورد بهره برداری های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت های مختلف، بیان شده و یافتن راه های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است.

وی ادامه داد: سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت است.

زمان مذاکره با صهیونیست‌های کودک‌کش به پایان رسیده است

حسین امیرعبداللهیان دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با انتشار بیانیه ای، تداوم محاصره غزه و محروم کردن ملت مظلوم فلسطین از داشتن حقوق اولیه را عامل استمرار تنش در غزه دانست و بر حقوق مسلم مردم فلسطین در دفاع از «حق بازگشت» و «رفع اشغالگری» از سرزمین های اشغالی تاکید کرد.

وی توان و قدرت بازدارندگی موشکی و حمایت مردمی از مقاومت را رمز پیروزی و پایداری ملت فلسطین در مقابل اشغالگران توصیف و تصریح کرد: نتانیاهو به پایان خط رسیده و مقاومت فلسطین بی تردید صهیونیست ها را متوقف و پشیمان خواهد ساخت.

سیاست آمریکا نهادینه کردن گفتمان سازش است

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در نشست هم اندیشی اتحادیه های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت فلسطین اظهار داشت: نقش محور مقاومت در مقابله با توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان، نقشی فعال و پر رنگ است و نقش مهم نویسندگان و ناشران در روشنگری و نشان دادن پشت پرده توطئه و تزویر آمریکا و حامیان آنان در منطقه، نقشی تعیین کننده است.

وی گفت: سیاست ها و دیدگاه های آمریکا در برابر جریان بزرگ مقاومت، نهادینه سازی گفتمان سازش بوده تا بتواند به گونه ای مسیر رو به رشد جریان مقاومت اسلامی در منطقه را مهار و امنیت رژیم صهیونیستی را با راه اندازی جنگ های نیابتی و تبدیل مواجهه اسلامی صهیونیستی به نزاع اسلامی اسلامی، بیش از پیش تامین کند.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: می توان در یک نگاه کلی، سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت را مثلث راهبردی فشار، مذاکره و امتیاز گیری برشمرد که جز با پذیرش خواسته ها و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا در پی استقرار یک نظام مدون، نهادینه و پایدار آمریکایی در منطقه غرب آسیا محقق نمی شود.

ولایتی تصریح کرد: چالش اصلی آمریکا در برابر جبهه مقاومت، رویکرد استکبارستیزی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌ها، زورگویی ها و برخوردهای یکجانبه گرایانه و حمایتی از رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

عربستان به دنبال حذف مساله فلسطین از جهان اسلام است

ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران صبح امروز(چهارشنبه) در همایش هم اندیشی اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت فلسطین، اظهار داشت: موضوع فلسطین بسیار مهم است ولی این مساله امروز در رأس اولویت کشورهای اسلامی نیست و برخی کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان نه تنها موضوع فلسطین را در صدر اولویت های خود نمی‌دانند بلکه به کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال حذف آن هستند.

وی گفت: خط مقاومت همان خط اسلام صحیح است، طرح رژیم صهیونیستی هم طرح فساد است و کسانی که می خواهند در برابر این طرح بایستند باید از بندگان خوب خدا باشند و شدت عمل و قدرت را در برابر این طرح صهیونیستی داشته باشند.

ابو شریف با بیان اینکه صهیونیست ها پول و قدرت زیاد، نیروی انسانی ممتاز، پست های مهمی در آمریکا و مراکز مهمی از رسانه ها و مراکز پژوهشی جهان را در اختیار دارند، گفت: آنان از نفوذ خوبی در ساختارهای مالی اقتصادی جهان برخوردارند و طبیعی است که کسانی که در برابر این جریان مقابله می کنند هم باید از قدرت و ثروت خوبی برخوردار باشند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تاکید کرد: کسانی که دست در دست رژیم صهیونیستی گذاشتند و روابط خود را با آنها عادی سازی می‌کنند خارج از دایره اسلام هستند و می توان حکم ارتداد و کفر را به آنها داد.