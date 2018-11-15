نانوایی های آذربایجان شرقی درجه بندی می شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح درجه بندی نانوایی های استان خبر داد و اظهار داشت: نانوایی های استان از یک تا ۳ درجه بندی می شوند.

علی جهانگیری افزود: این طرح با هدف بهبود کیفیت نان، کاهش دورریز انواع نان، ایجاد رقابت در پخت با کیفیت میان نانوایان و افزایش سلامت افراد جامعه انجام می شود.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح ادامه داد: تلاش می کنیم این طرح تا دهه فجر امسال به مرحله اجرا دربیاید.

جهانگیری همچنین در خصوص افزایش یا عدم افزایش قیمت نان همزمان با اجرای طرح درجه بندی نانوایی های استان گفت: هم اینک تصمیمی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده است، اما از آنجایی که درجه بندی نانوایی ها بر اساس کیفیت، نحوه پخت، بهداشت فردی و همچنین بهداشت محیط انجام می شود، علاوه بر تشویق نانوایان، از آنها حمایت های لازم هم انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی با تشریح شاخص های درجه بندی نانوایی ها تصریح کرد: داشتن پروانه کسب، استفاده از مواد اولیه و خمیر مایه استاندارد، وضع بهداشت فردی و محیطی نانوا و نانوایی، داشتن مهارت شغلی و همچنین مدرک دانشگاهی از جمله شاخص های اعلام شده در درجه بندی نانوایی های استان است.