به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری شامگاه پنج شنبه در آیین کلنگ‌زنی عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده با بیان اینکه مسئولان باید هر زمان و هر لحظه خدمت‌رسانی به مردم را یک فرصت ارزشمند برای خود تلقی کنند، افزود: خوشبختانه نگاه خوبی در حوزه درمان برای خدمت‌رسانی به مردم وجود دارد که همین امر باعث شد تا امروز شاهد کلنگ‌زنی عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های جدید در استان به خاطر محدودیت منابع مالی، آغاز نخواهد شد، ادامه داد: بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده جزو پروژه‌هایی است که با تلاش‌های صورت گرفته، تامین منابع شده و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن در شهرستان خدابنده که از شاخص بهداشتی پایین‌تری نسبت به نرم کشوی برخوردار هستند، هستیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم با ابراز خرسندی از اینکه امروز شاهد تحقق یکی از وعده‌های داده شده به مردم این منطقه هستیم، ادامه داد: مردم شهرستان خدابنده این حق را دارند که از زیرساخت‌های خوبی در حوزه درمان برخوردار شوند، لذا معتقدیم آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی می‌تواند بخشی از این خواسته‌ها را جبران کند.

احمد بیگدلی ضمن تقدیر از تلاش‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حضور چندین باره سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در استان زنجان، اظهار کرد: مردم خدابنده دغدغه‌های زیادی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان دارند، به همین خاطر امیدواریم بتوانیم تا پایان کار دولت تدبیر و امید به این خواسته به‌ویژه در حوزه درمان پاسخ دهیم.

وی با یادآوری اینکه مجوز احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده در طول هشت ماه اخذ شده است، افزود: یکی از برکات احداث این بیمارستان فارغ از اینکه قرار است دغدغه حوزه درمان مردم شهرستان خدابنده را مرتفع کند، اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۶۰۰ نفر است که امیدواریم بعد از اتمام این پروژه شاهد تحقق آن باشیم.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه احداث بیمارستان جدید در شهرستان خدابنده یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه درمان به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده، شاهد ارتقای شاخص‌های حوزه بهداشت در شهرستان خدابنده باشیم.

پرویز قزلباش، شاخص بیمارستانی کشور را ۷.۱ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه امیدواریم با افتتاح بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خدابنده شاهد ارتقای شاخص بیمارستانی در این شهرستان باشیم، اظهار کرد: همه کسانی که در حوزه سلامت استان تلاش می‌کنند، دغدغه ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت را دارند که امروز شاهد تحقق یکی از این دغدغه‌ها هستیم.

وی با یادآوری اینکه از زمان اجرای طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید، شاهد ارتقای شاخص سلامت در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: علی‌رغم محدودیت‌های مالی که همه بخش‌ها با آن دست به گریبان هستند، حوزه درمان تلاش کرد تا معطل تامین اعتبارات نشده و با قدرت به ارائه خدمات به مردم در این عرصه بپردازد.