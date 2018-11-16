رشد ٢٠ درصدی تولید مرکبات/ نیازی به واردات سیب درختی نداریم

مجتبی شادلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالجاری وضعیت تولید مرکبات در کشور بسیار مطلوب است، گفت: تولید این محصولات امسال از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به اینکه برداشت نارنگی حدودا از مهرماه آغاز شده و در حال عرضه به بازار است، افزود:برداشت برخی واریته های پرتقال جنوب نیز از حدود یکماه قبل آغاز شده اما برداشت عمده پرتقال از ١٥ آذر تا حدود ١٥ دی انجام می شود ضمن اینکه برخی واریته ها تا فرودین ماه برداشت می شوند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه هم اکنون نمی توان میزان دقیق تولید را پیش بینی کرد، افزود: به طور کلی تولید مرکبات در سالجاری حداقل ٢٠ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شادلو با اشاره به وضعیت متغییر اقتصادی و تورم شدید در سالجاری، گفت:همین مساله باعث شده هزینه تولید نسبت به سال قبل بیش از ٢ برابر شود و طبیعی است این امر در قیمت نهایی نیز تاثیر داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی برای تنظیم بازار میوه عید نداریم، ادامه داد: مباحثی که درباره کاهش تولید سیب درختی و نیاز به واردات آن مطرح می شود جوسازی است.

شادلو تصریح کرد:حتی اگر عده ای چنین ذهنیتی دارند و به دنبال واردات هستند، خواهند دید محصول وارداتی چه اختلاف قیمت هنگفتی با تولید داخل دارد و این اقدام صرفه اقتصادی ندارد ضمن اینکه کیفیت آن محصولات با تولید داخلی قابل مقایسه نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته حدود ٨٠٠ هزارتن سیب از کشور صادر شد اما بازار به تعادل نرسید، گفت: به دلیل تولید زیاد، سال قبل ضایعات زیادی در زمینه سیب داشتیم.

وی افزود: تولید امسال نه تنها قابل صادرات است بلکه نیاز کشور را تا خردادماه ٩٨ تامین می کند.

شادلو با بیان اینکه تولید این محصول در سالجاری حدود یک میلیون تن کاهش داشته است، گفت: تولید امسال ٢.٥ میلیون تن و نیاز داخل ١.٥ میلیون تن است بنابراین یک میلیون تن از این محصول را می توانیم صادر کنیم.