دستگاه قضایی با لایه های پنهان مفاسد اقتصادی هم برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی گفت: امسال استان ما توفیق برگزاری کنگره ملی و بزرگ سه هزار شهید را پیدا کرد که با رهنمود رهبری حال و هوای دیگری داشت.

وی افزود: یکی از ویژگی های این رویداد بزرگ برگزاری اجلاس در ۵ روز و برای گروههای مختلف بود و حضور دانش آموزان، فرهنگیان، بانوان، دانشگاهیان و خانواده شهدا شکوه دیگری به آن داده بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: این کنگره بسیار بانشاط و باشکوه و با استقبال خوبی برگزار شد و توانست دستاوردهای بسیاری برای استان داشته باشد.

کنگره شهدا موجب وحدت استان شد

آیت الله عابدینی یادآورشد: این کنگره که از مدتها قبل برای آن برنامه ریزی شده بود توانست موجب وحدت بیشتر مردم و مسئولان شود و می توانیم ادعا کنیم خود شهدا مدیریت آن را بر عهده داشتند.

وی اضافه کرد: این کنگره در سطحی بسیار عالی برگزار شد و همه سلایق آمدند و همه دست به سینه برای خدمت به شهدا صادقانه وارد کار شدند که جای خرسندی دارد.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: بسیجیان شبانه روزی تلاش کردند و خاطرات، کتب و دست نوشته و وصیت نامه شهدا را جمع آوری کردند تا گنجینه ارزشمندی شکل بگیرد و در اختیار دیگران قرار گیرد.

وی از همه دست اندرکاران برگزاری کنگره بویژه استاندار، معاونان استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداران و رسانه ها که صادقانه پای کار بودند تشکر و قدردانی کرد که در یک انسجام مثال زدنی این یادواره را برگزار کردند.

عابدینی بیان کرد: محبت حسین ما را کنار هم قرار داد و همانگونه که در اربعین شما همه گروهها را در کنار هم دیدید در این یادواره هم همه کنار هم بودند تا به شهدا خدمت کنند.

وی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران کنگره سه هزار شهید استان قزوین فرمودند: کاری کنید صدای شهیدان به گوش همگان برسد و مردم بدانند شهیدان برای چه رفتند و جانشان را چگونه فدا کردند و ما متوجه شویم باید این ارزشها را حفظ کنیم.

عابدینی گفت: اگر بنیان محکم تقوای را می خواهیم نباید امام را تنها بگداریم، پیام شهدا این بود که مسجد را تنها نگدارید، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید، مردم مظلوم را تنها نگدارید و پیرو ولایت باشید لذا باید ما هم وصیت نامه شهدا را بخوانیم و ببینیم چه توصیه هایی کرده اند و به آن عمل کنیم.

وی گفت: شهید ماندگار و ابدی است و هر چیزی که خدایی شود همیشگی خواهد بود و خدا چون خریدار شهید است، قیمتش را هم خودش تعیین می کند.

عابدینی اضافه کرد: شهدا تا قیامت مدافع دین هستند چون در مسیر حق رفتند و ما نیز باید بدانیم برای دیگران رفتن یعنی حقیر و ذلیل شدن و در راه خدا رفتن به معنای جاودانگی، عزت، افتخار و سر بلندی است که شهدا اینگونه رفتار کردند.

وی بیان کرد: باید از خود بپرسیم آیا با همه وجود در مسیر شهدا بوده ایم یا تماشاچی هستیم، اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکرده ایم یعنی پیام شهدا را فهمیده ایم در غیر این صورت به خطا رفته ایم.

اسراییل سیلی محکمی از مردم غزه خورد

آیت الله عابدینی در ادامه خطبه های نماز جمعه با اشاره به وقایع اخیر در منطقه گفت: این روزها سیلی محکم مقاومت مردم غزه به صهیونیستها عالمگیر شد و جنایتکاران اسرائیلی آنقدر تلفات دادند که حاضر شدند آتش بس را بپذیرند.

امام جمعه قزوین گفت: یک زمانی در سراسر سرزمینهای اشغالی، مسلمانان یک نقطه امن نداشتند و امروز صهیونیستها هیچ کجا امنیت ندارند و در تیر رس موشکهای مسلمانان هستند و این واقعیت نشان می دهد حق بر باطل پیروز است.

وی اظهارداشت: بنیان صهیونیسم بر ظلم و جنایت گداشته شده به همین دلیل دوامی ندارد و روبه نابودی است ...

آمریکا در تحریم ها شکست خورده است

آیت الله عابدینی با اشاره به تشدید تحریم ها از سوی استکبار گفت: مردم با ایستادگی و مقاومت شکست دیگری را در تحریمها نصیب آمریکا کرده و شکست آمریکا فرصتی است تا سیلی دیگری به مناسبت پیروزی انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی، دفاع مقدس، شکست ترورها به صورت آمریکا بزنیم تا عبرت بگیرد.

وی بیان کرد: البته مردم ما از ناحیه تحریم و مدیرانی که کوتاهی کردند و به فکر مردم نبودند سختی زیادی کشیدند اما با ایستادگی موجب نا امیدی دشمن شدند.

دستگاه قضایی با لایه های پنهان فساد مبارزه کنند

آیت الله عابدینی همچنین اظهارداشت: در این روزها اعدام مفسدان اقتصادی مردم را خوشحال کرد و در فضای اقتصادی کشور هم تاثیر گذاشت که از این بابت از دستگاه قضایی تشکر می کنیم.

وی افزود: این برخورد با نیمه آشکار فساد بود که بسیار لازم است اما مردم منتظر برخورد با نیمه پنهان فساد اقتصادی هم هستند زیرا این افراد عقبه دارند که باید معرفی شوند.

خطیب جمعه قزوین با تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) آغاز ولایت امام زمان را تبریک گفت و اظهارامیدواری کرد با درک ظهور حضرت سعادتمند شویم.

عابدینی با گرامیداشت هفته بسیج هم گفت:بسیج کارنامه موفقی دارد وباید قدردان بسیجیان واقعی مانند شهریاری ها و تهرانی مقدم ها باشیم که همه برای اعتلای کشور جانشان را فدا کردند