کم شنوایی در زمان سرماخوردگی را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجوی خاطرنشان کرد: در گذشته زمانی که بر اثر عفونت گوش آسیب پایدار به گوش میانی وارد می‌شد تمام گوش میانی توسط جراح تخلیه می‌شد و شنوایی افت بسزایی پیدا می کرد ولی امروزه با عمل های جراحی در صورتی که بیمار به موقع به متخصص مراجعه نماید عفونت مزمن را می تواند با درمان های ترمیمی نه تنها عفونت راکنترل کند بلکه شنوایی فرد را هم بهبود ببخشد.

وی در مورد تومورهای اعصاب شنوایی که داخل جمجه قرار دارد، افزود: در گذشته جراحی بسار وسیع صورت می گرفت و آسیب جدی به اعصاب شنوایی و تعادلی و همچنین اعصاب صورت وارد می شد ولی امروزه با روش های محافظه کارانه بدون آسیب به نسوج و اعصاب دیگر داخل مغز، تومور برداشته می شود و سلامتی فرد به دست می آید.

خواجوی ادامه داد: در مورد تومورهای حنجره اگر بیمار با توجه به علائم اولیه مراجعه کند با روش های ساده معاینه در مطب، بیماری تشخیص داده می شود و با روش های پیشرفته ای که وجود دارد و تومورها را درمان کامل انجام گردد و حتی بیمار صدای خود را داشته باشد در مراحل پیشرفته نیز که حنجره به طور کامل برداشته می شود با توجه به امکانات پیشرفته امروزی فرد قادر به تکلم و صحبت کردن است.

وی گفت: درمجموع در تمامی قسمت های جراحی های ناحیه گوش، گلو، بینی و سر و گردن با توجه به پیشرفت های امروزه در دنیا که در ایران هم امکانات آن وجود دارد، قابل درمان است، به خصوص روش های جراحی قاعده جمجمه به وسیله روش های آندوسکوپیک پیشرفته بدون نیاز به باز کردن قسمت های مهمی از صورت و جمجمه، انجام می گردد و بیمار هم از نظر ظاهر و هم عملکرد آسیب نمی بینند.

شانزدهمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران، ۶ تا ۹ آذر ۹۷ در مرکز همایش‌های رازی تهران با حضور صاحبنظران بین‌المللی و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود.