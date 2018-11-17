ظرفیت ۷۷۷ هزار تنی سورتینگ مرکبات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهیدی فر صبح شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به ظرفیت بیش از هزار و ۱۰۰ تنی سورتینگ های مجاز وغیرمجاز مرکبات در استان اظهار داشت: ظرفیت تولید مرکبات استان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و برای حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در سورتینگ های استان اشتغال ایجاد شده است.

وی بر لزوم ساماندهی سورتینگ های غیرمجاز در استان تاکید کرد و گفت: در محمودآباد یک واحد، نوشهر دو واحد سورتینگ نیاز داریم و در مجموع ۳۹ واحد سورتینگ در استان نیاز است و طی برنامه چهار تا پنج ساله باید ایجاد شده.

وی تعداد سورتینگ های غیرمجاز استان را ۲۵۶ واحد بدون پروانه اعلام کرد و اظهار داشت: انبار فنی در همه سورتینگ ها لحاظ شده است و در مجموع ۱۶۵ انبار فنی در برنامه پنجساله نیاز داریم و باید انبارهای غیرمجاز ساماندهی شوند.

رئیس کل جهاد کشاورزی مازندران به برنامه های فراروی بخش کشاورزی از جمله برنج اشاره و اضافه کرد: طبق اسناد بالادستی و ظرفیت های موجود استان مازندران، ۲۸ واحد برنج نیازمند بهسازی است و یک واحد مدرن نیز باید ایجاد شود.

شهیدی فر بر لزوم اصلاح ساختار شالیکوبی ها در استان تاکید کرد و گفت: ۶۴۷ واحد شالیکوبی سنتی و مدرن در استان وجود دارد که باید تا سال ۱۴۰۰ بهسازی و احیا شوند.

رئیس کل جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ظرفیت تولید شلتوک برنج در شالیکوبی های مدرن را دو برابر شالکوبی های سنتی است وظرفیت کارخانه های مدرن ۹۰۰ هزار تن است و ظرفیت موجود بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است و ۵۶۲ هزار تن ظرفیت منفی دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۰ تا ۲۵ واحد شالیکوبی در استان مازاد وجود دارد تصریح کرد: ظرفیت تولید شلتوک در استان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است.