فرانسه و آلمان درباره بودجه منطقه یورو به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان و «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه پس از چندین دوره دیدار و گفتگو درباره بودجه منطقه یورو به توافق نظر دست پیدا کردند.

این در حالی است که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در دیدار اخیر خود خواهان اصلاحات گسترده در حوزه یورو شده و همچنین بر لزوم اتخاذ رویکردی محتاطانه در قبال اصلاح منطقه یورو تاکید کردند.

رئیس جمهوری فرانسه در دیدار مذکور همچنین خواستار تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری با هدف کمک به کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا در زمینه علوم، فناوری و ابتکارات شد که با استقبال و موافقت مرکل روبرو شد، اما هنوز میزان سرمایه این صندوق تعیین نشده است.

گفتنی است از مدتها پیش منطقه یورو از نابسامانی هایی در زمینه اتخاذ تدابیر و سیاستهای موثر برای مقابله با معضلات مهم کشورهای عضو آن مانند بیکاری، کسری بودجه، رکود و رشد کم اقتصادی رنج می برد.