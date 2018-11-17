به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب گیلان که در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برگزار شد ضمن تشکر و قدردانی از همه دستگاه‌هایی که در برگزاری این نمایشگاه نقش داشته اند، اظهارکرد: امروز سالگرد شهادت شهید انصاری مدیرکل اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که نخستین نمایشگاه کتاب گیلان در دوره ایشان برگزار شد.

غیاثی با بیان اینکه پیمایش ملی و فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی انجام شد، افزود: در این پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سراسر کشور سنجش شده و کتاب‌هایی در این زمینه چاپ شده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان جزو استان‌های موفق در برخی حوزه‌های دارای شاخص‌های خوب است، گفت: به رغم بالا بودن برخی شاخص‌ها هنوز این استان باید در حوزه مطالعه و کتابخوانی تلاش بیشتری انجام دهد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت ارشاد به آمارهای نظرسنجی مردمی در سال ۹۴ اشاره و بیان کرد: براساس این آمار ۸۱ درصد مردم گیلان تمایل دارند اوقات فراعت خود را با خانواده بگذرانند، ۳۷ درصد مردم گیلان نیز به مطالعه کتاب‌های غیردرسی علاقه داشته که میانگین کشوری در این حوزه ۴۸ درصد است.

وی در ادامه برنامه‌ریزی برای پرکردن اوقات فراغت مردم را یکی از اولویت‌های وزارات ارشاد عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از این برنامه‌ها بوده که باید از سنین پایه به آن توجه شود و در این میان نقش آموزش و پرورش غیرقابل انکار است.

غیاثی با اشاره به اینکه مطالعه غیردرسی باید در کنار مطالعه درسی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: دانش آموزان باید مطالعه غیر درسی را همراه با کتاب درسی انجام دهند. حضور در محیط کتابخانه‌ ها نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده و دانش آموزان باید با آن آشنا شوند.

وی با بیان اینکه شاید یکی از نقدها در این زمینه این باشد که متاسفانه در حوزه آموزش و پرورش مسائل پرورشی از آموزش جدا است، اظهار کرد: باید برنامه‌ریزی ها به گونه‌ای باشد که مسائل آموزشی در کنار مسائل پرورشی انجام شود.

مدیرکل امور استان‌های وزارت ارشاد اجرای طرح های ترویجی از سوی این وزارتخانه را یکی از برنامه‌ها در طول سال برشمرد و گفت: اجرای طرح «پاییز کتاب»، «باشگاه کتابخوانی»، «پایتخت کتاب ایران» برخی برنامه‌های ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.