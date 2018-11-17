به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

در این کرسی احمد شاکری عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث و «محمدرضا سنگری» و حجت‌الاسلام «مهدی جهان» نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این کرسی نیز بر عهده‌ «حامد رشاد » خواهد بود.

کرسی علمی «جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه روز دوشنبه مورخ ۲۸ آبان‌ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این کرسی بلامانع است.