  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۲

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌کند؛

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس

کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۸ آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

در این کرسی احمد شاکری عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث و «محمدرضا سنگری» و حجت‌الاسلام «مهدی جهان» نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این کرسی نیز بر عهده‌ «حامد رشاد » خواهد بود.

کرسی علمی «جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه روز دوشنبه مورخ ۲۸ آبان‌ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این کرسی بلامانع است.

کد مطلب 4460674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها