مصرف بالای داروی گیاهی در کردستان زنگ خطر جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک قطبی بعد از ظهر امروز در ششمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور که در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، گفت: تحریم های جدید آمریکا برخلاف گفته آنها در حوزه غذا و دارو هم اعمال شده و انسان عاقل این موضوع را تشخیص می دهد که با وجود اعمال تحریم بر بانک ها آنها با کدام پول می خواهند دارو خریداری کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: به راه افتادن جو روانی میان مردم بیشتر از تحریم ها اثرات منفی در جامعه به دنبال دارد و رسانه ها باید این فشار روانی در جامعه را کاهش دهند.

وی افزود: در حال حاضر دو و نیم تا سه برابر نیاز کشور دارو وجود دارد اما ترس مردم در مورد کمبود برخی داروها موجب طمع فراوان در خرید، تهیه و انبار دارو توسط برخی بیماران شده است.

قطبی گفت: انبار کردن دارو توسط بیماران احتکار بارز است و آنها باید بدانند که این دارو ها تاریخ مصرف دارد و پس از مدتی فاسد خواهند شد.

قطبی از وجدان کاری ۹۵ درصد داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: با توجه به رصد ها و بازدید های انجام شده در داروخانه ها اکثریت آنها در سلامت و وجدان کاری به سر می برند و در مورد مابقی با توجه به اعمال سوابق بیشترین نظارت‌ روی آنها اعمال می‌ شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه قاچاق معکوس یک عامل تهدید کننده در سلامت و اقتصاد جامعه است، اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کردستان بخصوص در شهر های مرزی بانه و مریوان بحث قاچاق معکوس برخی اقلام دارویی و شیرخشک یک امر تهدید کننده محسوب شده و باید مورد توجه ویژه دست اندارکاران مبارزه با قاچاق کالا قرار بگیرد.

قطبی مصرف بی‌رویه داروی گیاهی را مضر اعلام کرد و یادآور شد: این امر به معضلی نگران کننده تبدیل شده که گشت‌های مشترک نظارتی باید به جد در این راستا نظارت کنند.

وی افزود: مراکز فروش مکمل‌های ورزشی باید کد آی‌سی داشته باشند که خوشبختانه استان کردستان به عنوان اولین استان این فرایند را تعریف کرده که اگر مرکزی از وظیفه ذاتی خود تخطی کرد این کد باطل خواهد شد.

قطبی گفت: عطاری‌ ها یا مراکز عرضه داروهای گیاهی که تهدیدکننده سلامت مردم باشند کد آی سی محصولات آنها را باطل می‌کنیم.



