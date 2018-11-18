تشکیل نظام فنی روستایی در ۱۳۸۲ روستای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور شامگاه دیروز شنبه در دوره آموزشی ناظرین نظام فنی و روستایی در بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اظهار داشت: نظام فنی روستایی در ۱۳۸۲ روستای استان با هدف نظارت برساخت وسازهای روستایی بصورت اصولی وترویج فرهنگ مقاوم سازی تشکیل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی افزود: نیروهای مستعد بومی و فنی ساختمان، شناسایی و طی دوره های آموزشی علمی وعملی متعدد (جهت بالابردن سطح دانش) در قالب طرح ناظرین نظام فنی روستایی ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما از نظر بلایا، حادثه خیزترین کشورهاست، تصریح کرد: از راههای مقابله با سوانح، ساخت مسکن مقاوم است.

باباپور، ترویج مقاوم سازی، افزایش آگاهی روستائیان جهت بالابردن کیفیت و اهمیت مکان ساخت بناها، جمع آوری پرونده های متقاضیان جهت پرداخت تسهیلات بانکی، دقت در طراحی نقشه ها، نظارت مستمر بر ساخت وسازها، ارائه راههای سهولت در اجرا، صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت حریم و معابر، تشویق استفاده از مصالح مرغوب از وظایف اعضای نظام فنی روستایی بعنوان بازوان توانمند بنیاد مسکن ذکر کرد.

درراستای طرح دفتر مرکزی درخصوص ارتقای سطح علمی فعالان حوزه مسکن روستایی یک دوره آموزشی فنی ناظرین و محاسبان ومعماران طرح ویژه مسکن روستایی به مدت دو ماه به میزبانی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزار شد.

این دوره با حضور ۶۰ نفرناظرین روستایی و۵۰ نفر محاسبان ۸۰ نفر معماران ، با هدف آشنایی با مقررات ملی ساختمان با موضوع اهمیت کاربرد مصالح ساختمانی در ساخت و سازها و ارتقای سطح علمی وفنی کارشناسان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در محل سالن دانشگاه تبریز دانشکده عمران برگزار شد.