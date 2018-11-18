علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم در پیش است و امسال ۸ تیم در بالاترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با هم پیکار می‌کنند.

وی افزود: این مسابقات به منظور شناسایی تیم قهرمان. راهیابی آن به زیر گروه لیگ دسته سوم فوتبال ایران برگزار می‌شود و تیم انتهای جدول نیز به دسته اول سقوط می‌کند ضمن این که تیم ماقبل آخر و رده هفتم جدول ۸ تیمی نیز در مسابقه پلی آف با تیم نایب قهرمان دسته اول روبرو می‌شود تا یک تیم در لیگ برتر فصل آینده حضور داشته باشد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: در فصل جدید لیگ برتر فوتبال استان قم، تیم‌های مهام پلیمر، عقاب، سوهان محمد، وحدت شریف، پیام، هما، سرخ پوشان و پیروزان حضور دارند و به صورت رفت و برگشت و طی ۱۴ هفته با هم مسابقه می‌دهند.

احمدی بیان داشت: در هفته نخست این مسابقات تیم‌های مهام پلیمر با عقاب، پیام با سرخ پوشان، وحدت شریف با سوهان محمد و هما با پیروزان روبرو می‌شوند و برنامه زمانی این مسابقات نیز به زودی از سوی کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم اعلام می‌شود.

وی عنوان کرد: مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان و جوانان استان قم نیز در آستانه برگزاری است و در هر رده سنی، ۴ تیم برتر دور اول برای تعیین قهرمان با هم مصاف می‌کنند.