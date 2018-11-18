کتاب «حکومت ولی خدا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حکومت ولی خدا با موضوع پاسخ به پرسش هایی در باب ولایت فقیه به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه نظام اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۶۸ صفحه و در ۷ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته شده است.

«ولایت مطلقه»، «ولایت فقیه و قانون»، «شرط مرجعیت»، «حد و مرز ولایتمداری»، «ولایت معنوی فقیه»، «ولایت فقیه و مردم» و «ولایت فقیه و رئیس جمهور» عناوین فصل های ۷ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «از صبحگاه پیروزی انقلاب اسلامی، ابعاد گوناگون موضوع ولایت فقیه به عنوان مهمترین رکن نظام اسلامی همواره مورد هجوم دشمنان نظام بوده است. مخالفان نظام، در تمامی ابعاد اعم از سیاسی، حقوقی و حتی فقهی بر این اصل مترقی و کلیدی شیعی تاخته‌اند و از این سو محققین، علما و فقهای پیرو اهل بیت (سلام‌الله) بارها و بارها دفاع منطقی و مستدل خود از این اصل را بیان داشته‌اند. هر چند اصل ولایت فقیه به دلیل اتقان عقلی و شرعی آن، نیازی به این حجم کثیر استدلال‌های کلامی و منطقی ندارد و به فرمودۀ حضرت امام (ره) ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصرف آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اما کارآمدی ولایت فقیه به عنوان مهمترین سد دفاعی نظام اسلامی و مستحکم‌ترین مانع امیال دشمنان اسلام، سبب شده تا هر از چندی، طعمۀ بمباران روانی و شبهه پراکنی‌های تکراری آنها قرار گیرد.»

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تماس ۲۶۱۵۳۲۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.