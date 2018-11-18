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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه مدیریت تالاب‌ها

آموزش محیط‌بانان تالابی برای کمک به اجرای برنامه مدیریت تالاب‌ها

با هدف تشریح اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب‌ها به محیط‌بانان تالابی و تقویت نقش آنها در اجرایی شدن برنامه‌های مذکور، کارگاه نقش محیط‌بانان در اجرای برنامه‌های مدیریت جامع تالاب‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به نهایی شدن نزدیک به ۲۰ برنامه مدیریت جامع با رویکرد زیست‌بومی،گفت: در حال حاضر برخی از تالاب‌های با اهمیت کشور صاحب برنامه مدیریت جامع هستند که در فرایند اجرا قرار دارند و به جهت کمک به اجرای مناسب این برنامه‌ها لازم است که از تمامی ظرفیت‌ها استفاده لازم انجام شود.

آبشت ادامه داد: با توجه به حضور دائمی محیط‌بانان تالابی در منطقه و نقش بسیار با اهمیت این افراد در اجرای میدانی برنامه‌ها، کارگاه چهار روزه‌ای در ارومیه با حضور محیط‌بانان تالاب‌هایی که صاحب برنامه مدیریت جامع هستند تشکیل و نقش این افراد در اجرایی شدن برنامه‌ها مرور و بررسی شد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اهمیت اجرای نقشه‌های زون بندی تالاب‌ها با کمک محیط‌بانان تالابی،افزود: یکی از بخش‌های برنامه‌های مدیریت جامع تالاب نقشه‌های زون بندی و کاربری‌هایی است که برای حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها تهیه شده است که در این کارگاه علاوه بر مرور نقشه‌ها فرایند اجرایی آنها نیز تشریح و نقش محیط‌بانان در اجرای آنها به بحث و بررسی گذاشته شد.

 وی ادامه داد: بررسی نقشه حوضه آبریز تالاب‌ها و نحوه رصد پایش تغییرات تأثیرگذار بر اکوسیستم تالاب‌ها از دیگر مواردی بود که در کارگاه به بحث و بررسی گذاشته شد.

کارگاه «نقش محیط‌بانان تالابی در اجرای برنامه‌های مدیریت جامع» در دو دوره و برای هر دوره ۵۰ محیط‌بان در ارومیه در حال برگزاری است.

کد مطلب 4461370

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