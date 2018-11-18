به گزارش خبرگزاری مهر مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به نهایی شدن نزدیک به ۲۰ برنامه مدیریت جامع با رویکرد زیست‌بومی،گفت: در حال حاضر برخی از تالاب‌های با اهمیت کشور صاحب برنامه مدیریت جامع هستند که در فرایند اجرا قرار دارند و به جهت کمک به اجرای مناسب این برنامه‌ها لازم است که از تمامی ظرفیت‌ها استفاده لازم انجام شود.

آبشت ادامه داد: با توجه به حضور دائمی محیط‌بانان تالابی در منطقه و نقش بسیار با اهمیت این افراد در اجرای میدانی برنامه‌ها، کارگاه چهار روزه‌ای در ارومیه با حضور محیط‌بانان تالاب‌هایی که صاحب برنامه مدیریت جامع هستند تشکیل و نقش این افراد در اجرایی شدن برنامه‌ها مرور و بررسی شد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اهمیت اجرای نقشه‌های زون بندی تالاب‌ها با کمک محیط‌بانان تالابی،افزود: یکی از بخش‌های برنامه‌های مدیریت جامع تالاب نقشه‌های زون بندی و کاربری‌هایی است که برای حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها تهیه شده است که در این کارگاه علاوه بر مرور نقشه‌ها فرایند اجرایی آنها نیز تشریح و نقش محیط‌بانان در اجرای آنها به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه حوضه آبریز تالاب‌ها و نحوه رصد پایش تغییرات تأثیرگذار بر اکوسیستم تالاب‌ها از دیگر مواردی بود که در کارگاه به بحث و بررسی گذاشته شد.

کارگاه «نقش محیط‌بانان تالابی در اجرای برنامه‌های مدیریت جامع» در دو دوره و برای هر دوره ۵۰ محیط‌بان در ارومیه در حال برگزاری است.