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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی:

۶ واحد صنفی متخلف در اراک شناسایی و پلمب شدند

۶ واحد صنفی متخلف در اراک شناسایی و پلمب شدند

اراک- رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اراک، شش واحد صنفی متخلف شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مهدی تقوی نیا در این باره اظهار داشت: با توجه به مطالبات شهروندان در خصوص تشدید نظارت ها بر واحدهای صنفی، این مهم با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری اتاق اصناف استان و اتحادیه های صنفی با جدیت دنبال می شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از اجرای طرح نظارت بر سفره خانه ها و قهوه خانه ها در شهر اراک خبر داد و افزود: در این طرح که با همکاری اتحادیه مربوطه انجام شد، شش قهوه خانه و سفره خانه متخلف شناسایی و با هماهنگی با مقام قضائی پلمب شدند و برای سه واحد دیگر اخطار پلمب صادر شد.

تقوی نیا، در پایان ایجاد فضایی امن و تأمین آرامش شهروندان را مهم‌ترین هدف در اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد و از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 4461777

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