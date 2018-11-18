خبرهای خوبی از بودجه سلامت در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هاشمی در اجلاس ادواری کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت در موضوع زلزله کرمانشاه، افزود: یاد و خاطره درگذشتگان این حادثه را گرامی می دارم و برای سلامتی کامل افرادی که در این حادثه آسیب دیده و مصدوم شده اند، از خداوند متعال آرزوی عافیت و سلامتی دارم.

هاشمی ادامه داد: در مورد زلزله کرمانشاه از همکاران عزیزمان در حوزه سلامت در سراسر کشور به ویژه از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و استان های مجاور تشکر می کنم. سازمان اورژانس در زلزله کرمانشاه در ۴۸ ساعت اول، رکورد خوبی را به ثبت رساند و تلاش این سازمان منجر به کاهش مرگ و میرها و معلولیت ‌های جدی شد. همچنین دانشگاه‌ های ایلام، همدان، کردستان، تهران و البرز نیز در ساعات اولیه وقوع زلزله کمک های قابل توجهی را ارائه دادند. در روزها و ماه های بعد از زلزله نیز، به ترتیب هرکدام از دانشگاه ها تیم های درمانی اعزام کردند و اکثریت آنها به صورت داوطلبانه حضور داشتند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه در بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه رکورد خوبی به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: در زلزله کرمانشاه جنبه های انسانی، دوری از تعلقات شخصی و ایثاری که جامعه پزشکی از خود نشان داد، قابل تقدیر است. دانشگاه ها نیز متناسب با توانمندی خود مسئولیت هایی را پذیرفتند و به خوبی انجام وظیفه کردند.

هاشمی گفت: در ماه آینده با حضور در مناطق زلزله زده کرمانشاه مراکزی را که بر اثر زلزله آسیب دیده یا تخریب شده بودند را دوباره راه اندازی می کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به مراسم اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: در مورد اربعین حسینی نیز از سوی دانشگاه ها، اورژانس، بیمارستان ها و تشکل های مختلف در دانشگاه ها، اقدامات بسیار شایسته ای صورت گرفت که شایسته است از تمامی دست اندرکاران صمیمانه تشکر کنم، چراکه نتیجه این اقدامات، رضایت مردمی را به همراه داشت که مشتاقانه در مراسم اربعین شرکت کردند.

هاشمی با بیان اینکه در مراسم اربعین امسال، اقدامات در حوزه بهداشت و درمان از ساماندهی بهتری نسبت به ۴ سال گذشته برخوردار بود، افزود: البته ایراداتی نیز وارد بود که باید آنها را برطرف کنیم تا برای استمرار این حرکت عظیم سهمی داشته باشیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: دانشگاه‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه در خصوص پشتیبانی مراسم اربعین حضوری اثربخش داشتند و به طور کلی ۱۵ دانشگاه کار پشتیبانی مستقیم را بر عهده داشت و سایر دانشگاه ها نیز به صورت غیرمستقیم همکاری کردند. همچنین از سازمان اورژانس نیز برای تلاش های همه جانبه‌ اش در این راستا قدردانی می کنم.

باید با تعصب سازمانی طرح تحول سلامت را ادامه دهیم

هاشمی در خصوص طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت، مهم ترین دغدغه ما در دوران مدیریت و جزء لاینفک اقداماتی است که با حضور همه ما در دولت یازدهم و دوزادهم رقم خورده است و باید با تمام وجود از آن مراقبت کنیم. البته سختی ها و مشکلاتی در این زمینه داشته و داریم و همگی بر این مشکلات واقف هستیم و راه حل‌ هایی هم برای آنها پیدا کرده ایم، بنابراین باید با تعصب سازمانی این طرح را ادامه دهیم که هدفی جز حمایت از مردم، عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات ندارد و این ارزش را دارد که به صورت شبانه روزی از فکر، استعداد، وقت، تجربه و زندگی برای ارتقا و حفظ آن وقت بگذاریم و تلاش کنیم.

وزیر بهداشت گفت: گزارش جلسات ستاد طرح تحول سلامت را به صورت مرتب دریافت می کنم. همچنین در ستاد تحول وزارتخانه گزارش اقدامات دانشگاه ها در زمینه نوآوری، صرفه جویی و سایر اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مهمترین اقدامات روسای دانشگاه ها، برگزاری جلسات طرح تحول سلامت در دانشگاه و در عین حال بهره گیری از تجربیات سایر قطب ها است.

صرفه جویی در راس برنامه های دانشگاه ها

هاشمی با تاکید بر اینکه صرفه جویی بدون هیچگونه کم فروشی و کاهش بسته خدمات باید در راس برنامه های روسای دانشگاه ها قرار گیرد، تصریح کرد: نباید در ارائه خدمات به مردم آسیبی وارد شود و خدمات از لحاظ کمی نباید کاهش پیدا کند. در عین حال، نظارت مهمترین وجه موفقیت ما است. هرچه نظارت قوی تر باشد، تخلف کمتر خواهد بود. لذا در ابتدا باید با نظارت صحیح از بروز تخلف پیشگیری کنیم و در مواقع بروز تخلف نیز باید با متخلفین برخورد جدی صورت گیرد.

برای الکترونیک شدن خدمات سلامت هم قسم شویم

وزیر بهداشت گفت: برای ادامه کار خود باید چند اقدام بسیار مهم را به نتیجه برسانیم که یکی از این اقدامات الکترونیک شدن خدمات سلامت است. باید همگی هم قسم شویم که تا پایان دولت، این آرزوی ۴۰-۳۰ ساله را محقق کنیم. شفافیت در ارائه خدمات کمک شایانی به پیشگیری از فساد، تقلب و تخلف خواهد کرد. با الکترونیک شدن خدمات سلامت در هزینه ها صرفه جویی شده و درعین حال دسترسی به خدمات سلامت به صورت عادلانه در اختیار اکثریت مردم قرار خواهد گرفت و کیفیت خدمات هم ارتقا پیدا خواهد کرد.

هاشمی با بیان اینکه ایده آلیست بودن به همراه عمل و اجرا کامل خواهد بود، عنوان کرد: در مقوله الکترونیک شدن خدمات سلامت در دنیا پیشرفت های خوبی اتفاق افتاده است و باید از تجارب آنها در این زمینه استفاده کنیم. چنانچه پای در میدان عمل گذاشته و با قاطعیت پیش رویم، موفق خواهیم شد، به شرطی که در برخی موقعیت ها مقاومت را ازبین برده و برخی افراد دست از خودبزرگ بینی بردارند. همچنین باید تلاش کنیم، رفتارهای نادرست را با قاطیعت سامان دهیم.

نظام ارجاع یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت

وزیر بهداشت، نظام ارجاع را یکی دیگر از اقدامات مهم و از اولویت های وزارت بهداشت برشمرد و گفت: چنانچه مدیری به نظام ارجاع و الکترونیک شدن خدمات سلامت اعتقادی ندارد، باید از مدیر بودن انصراف دهد. در حوزه آموزش، پژوهش، درمان و بهداشت، نقشه راه مشخص است و کار ادامه دارد و چنانچه ایرادی وجود داشته باشد، در حال شناسایی و رفع آنها هستیم، بنابراین در این حوزه ها کار به صورت معمول پیش می رود، اما آنچه اهمیت دارد، نظام ارجاع و الکترونیک شدن خدمات سلامت است که وزیر، معاونین، روسای دانشگاه ها و مدیران باید به آن توجه کنند و جزء لاینفک مسئولیت آنها است.

نظام ارجاع تقاضاها را سامان می دهد

هاشمی با بیان اینکه نظام ارجاع تقاضا را سامان می دهد، گفت: اگر تقاضا سامان پیدا نکند، با هر میزان از اعتبار هم نمی توان هزینه ها را مدیریت کرد و آیندگان نخواهند توانست پاسخگو باشند و نظام سلامت را مدیریت کنند. نظام سلامت، هر ساله تقاضای بیشتری خواهد داشت، لذا باید بتوانیم به تقاضاها سامان بخشیم و این موضوع تنها از مسیر نظام ارجاع امکان پذیر است.

وزیر بهداشت گفت: در این دوره توانستیم ظرفیت دانشگاه ها را ۳۰ درصد افزایش دهیم، این امر، اقدام بزرگی است. در عین حال توانستیم یک چهارم تعداد تختی که در طول تاریخ ایران وجود داشته است، به تخت های بیمارستانی اضافه کرده و تجهیزات جدید وارد مجموعه های درمانی کنیم.

با استقرار نظام ارجاع و خدمات الکترونیک، بیمه هم سامان پیدا می کند

هاشمی اظهار داشت: در مجموع باید گفت زیرساخت ها آماده است و باید در کنار توسعه خدمات الکترونیک، نظام ارجاع را راه اندازی کنیم. با این اقدامات، بیمه هم سامان پیدا خواهد کرد، یعنی خریدار خدمت هم، رفتار حرفه ای خواهند داشت و از قالب یک صندوق و مراکز رسیدگی به اسناد فاصله گرفته و به سمت علمی شدن می روند و در ارتقای کیفیت خدمات حوزه سلامت ما را یاری خواهند کرد.

یک دوازدهم بودجه سلامت را به ما پرداخت کردند

وزیر بهداشت با بیان اینکه در ماه های باقی مانده سال باید موضوع بودجه ها پیگیری شود، ادامه داد: امسال سازمان برنامه و بودجه و خزانه نسبت به سال‌های گذشته نسبت به تعهداتشان بهتر عمل کردند و طبق تفاهمی که بین وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد، خوشبختانه یک دوازدهم بودجه سلامت را به ما پرداخت کردند و در سال جاری درخصوص بودجه از نظم و انضباط بهتری برخوردار هستیم.

هاشمی ادامه داد: بیمه سلامت ۷۰ درصد میزان بدهی خود را پرداخت کرده است و ما امیدواریم که سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز عقب ماندگی بیش از یک سال خود را جبران کند.

وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاه ها گفت: برخی از دانشگاه ها در مورد بند (واو) مشکلاتی دارند، چراکه تعدادی از نیروهای شرکتی آنها در قالب بند (واو) در حال ادامه خدمت هستند که نیاز است مسائل بودجه ای به خوبی رسیدگی شود تا در اینگونه موارد هم مشکلی ایجاد نشود.

دکتر هاشمی درخصوص بودجه های استانی تصریح کرد: اقدام بسیار مهمی که بر آن تاکید زیادی داشتیم و برخی دانشگاه ها آن را انجام داده و برخی دیگر نیز در این خصوص کاری انجام ندادند، استفاده از بودجه های استانی ( شامل بودجه ای که در اختیار نمایندگان مجلس یا نمایندگان استانی بود و بودجه ای که در قالب ۳ درصد اختصاص پیدا می کرد) است. بعضی از دانشگاه ها از این فرصت به خوبی بهره بردند و برخی نیز متاسفانه توجهی به این مساله نکرده یا اینکه کمتر توجه کردند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ در هفته جاری نهایی خواهد شد، اظهار داشت: بعد از نهایی سازی بودجه در دستگاه ها، این بودجه باید در دولت نیز مراحل تصویب و نهایی سازی را حداکثر تا ۹ آذرماه طی کند. درخواست ما این است که هر دانشگاهی جداگانه برای مطرح کردن مسائل بودجه ای و ایجاد لابی گری به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نکند، بلکه می توانند با هماهنگی بیشتر با ستاد، این بخش از کار را نیز با آرامش پیش برد. از طرفی، در بحث آموزش، بودجه تخصیصی وزارت بهداشت با وزارت علوم قابل قیاس نیست و بسیار کمتر است، درحالی که ما همگی یک مجموعه هستیم با این تفاوت که تربیت دانشجو در رشته‌ های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در مقایسه با رشته‌ های آموزش عالی هزینه بیشتری دارد، اما در عمل سرانه ای که در نظر گفته اند، متفاوت است.

دکتر هاشمی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: با توجه به تجربه ۵ ساله ای که داریم، راه متفاوت تر از آن است که دائما بخواهیم برای افزایش یک یا دو میلیارد تومان اعتبار به افراد مختلف متوسل شویم، بنابراین دانشگاه‌ ها برای تخصیص بودجه‌ های ساخت و ساز باید با نماینده حوزه های مربوطه هماهنگ باشند. لذا قبل از اینکه آنها برای عدم به اتمام رسیدن پروژه ای طلبکار شوند، شما برای تخصیص بودجه مطالبه کنید، چراکه ممکن است پروژه ای برای به اتمام رسیدن با کمبود بودجه مواجه شود، لذا این بودجه را پیش بینی و مطالبه کنید.

همدردی، بازگو کردن مشکلات نیست، بلکه یافتن راه حل برای گرفتاری ها و مشکلات است

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر نوربخش، رییس فقید سازمان تامین اجتماعی کشور، گفت: حادثه ای که برای دکتر نوربخش و دکتر تاج الدین، معاون حقوقی و امور مجلس ایشان رخ داد، به علت بی دقتی بود و آسیب شناسی آن برای تمامی کارگزاران دولت الزامی است. اما باید راه را ادامه دهیم، نباید متوقف شده و تردید کنیم، باید در میان مردم باشیم، مخصوصا در شرایط فعلی با توجه به اتفاقاتی که در سطح بین المللی رخ داده و مردم ایران با تهدیدات و تحریم های مضاعف روبرو شده اند، بهترین راه، ارتباط بیشتر با مردم و لمس مشکلات آنها است. همدردی، بازگو کردن مشکلات نیست، بلکه یافتن راه حل برای گرفتاری ها و مشکلات است.

دکتر هاشمی ایجاد حاشیه های اخیر را ناشی از حربه دشمن برای عدم حضور در میان مردم قلمداد کرد و گفت: درست است که برای ما حاشیه‌ هایی ایجاد می کنند، تصور می کنم دلیل ایجاد این حاشیه ها اولا به علت کج فهمی و در درجه بعدی به دلیل حضور ما در بین مردم است تا شرایطی ایجاد کنند که به میان مردم نرویم و از نزدیک با مشکلات آنها روبرو نشویم، اما باید بگویم در این مورد با لجاجت، سرسختی و مقاومت پیش خواهیم رفت، چراکه بودن در کنار مردم، به نفع کشور، امنیت و نظام و در راستای پاسداری از خون شهدا و جمع آوری سرمایه اجتماعی است. متاسفانه برخی از افراد با تهمت و افترا سعی در آسیب رساندن به سرمایه‌ های اجتماعی را دارند.

وزیر بهداشت با اشاره مجدد به حادثه ای که برای دکتر نوربخش، رییس فقید سازمان تامین اجتماعی رخ داد، گفت: انتخاب وسیله نامناسب در جاده‌ها، جاده ناایمن، رانندگی در هوای نامناسب و راکبان نامطمئن در ایران، گاهی فاجعه به بار می آورند. برای مثال، در مورد همین منطقه ای که مرحوم دکتر نوربخش و دکتر تاج الدینی تصادف کردند، دکتر فاضل، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفتند که برای اصلاح جاده در طول سال های گذشته، بارها نامه نوشته اند، اما اقدامی صورت نگرفته است.

دشمنان انقلاب و ملت سعی در ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم دارند

دکتر هاشمی با تاکید براینکه باید تاحد امکان در بین مردم حضور پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: روسای دانشگاه ها تا جایی که می توانند در جمع های دانشجویی حضور پیدا کنند، البته برخی افراد هستند که شیطنت می کنند، این افراد کم تجربه هستند و شاید اقدامات موثر ما برای آنها خوشایند نیست یا اینکه عادت به گرفتن وقت دیگران دارند. مساله مهم این است که از فرصتی که خداوند در اختیار ما قرار داده در جهت رضایت مردم استفاده کنیم. دلیل اینکه بر حضور در میان مردم اصرار دارم، این است که این موضوع نقطه مقابل مطالبه دشمن است، زیرا متاسفانه دشمنان انقلاب و ملت سعی در ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم دارند و برخی افراد و مسئولین خواسته یا ناخواسته در این دام افتاده اند. نباید اجازه دهیم این اتفاق در حوزه ما بیفتد.

وزیر بهداشت با اشاره به تاثیرات مطلوب حضور در میان مردم گفت: من در هر سفر تجارب جدیدی به دست می آورم و حتی در مواردی دستوراتی را اصلاح می ‌کنم. اگر بین مردم نرویم نمی‌ توانیم به درستی مسائل مربوط به خودمان را اداره کنیم، چراکه دستگاه ما متفاوت با سایر دستگاه‌ها است و مولفه‌ های مختلفی دارد و اگر قرار است تصمیمات موثری در حوزه کاری‌ مان بگیریم باید در بین مردم حاضر شویم.

دکتر هاشمی تصریح کرد: در این جلسه، سند درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ تدوین می شود. هدف این نیست که تا سال ۱۴۰۴ تمام آنچه امروز تعهد می کنیم به مرحله اجرا در بیاید، بلکه این موضوع تا حدود زیادی با همکاری دولت و ‌مجلس میسر می شود. یکی از اهداف این سند، ایجاد نظم و انضباط است. در هر دوره استاندار، نماینده، فرماندار و امام جمعه جدید منصوب می شوند و هرکدام برنامه و روش خود را دارند، لذا براساس این سند، نقشه راه درمان مشخص می شود و هیچ فردی در کشور حق تغییر آن را ندارد.

وزیر بهداشت درخصوص بومی گزینی گفت: در مورد بومی گزینی بارها تاکید کرده ام. باید طرح به تدریج کم شده و طبق قانون نیروهای بومی به ازای هر شهر متعهد به خدمت شوند و در این راستا متعهدین به خدمت باید در همان محلی که در دفترچه مشخص شده است، خدمت کنند و طرح بگذرانند. دخل و تصرف در این مورد باید براساس قانون باشد و تخلف در این مورد نادیده گرفته نمی شود چراکه حق بسیاری از افراد که می توانستند بدون سهمیه قبول شوند، نادیده گرفته می شود زیرا عده ای را با نمره پایین تر به عنوان سهمیه بومی پذیرش کرده ایم، بنابراین باید در همان محل، خدمت کنند. متاسفانه امروز مشکل مناطق محروم بعد از ۴۰ سال هنوز حل نشده است.

دکتر هاشمی با اشاره به اینکه بومی گزینی راهی مناسب برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات در حوزه نیروی تخصصی است، افزود: در ابتدا برای اجرای بومی گزینی راضی نبودیم، اما بعد از تصویب آن متوجه شدیم که می‌ توان از آن استفاده بهینه کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. به طوری که می ‌توان افراد را از انجام طرح‌ های پزشکی نجات داده و همچنین مشکل نیروی درمانی در مناطق محروم را رفع کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه برای سیستم بهداشت و درمان داشتن نیروی مجرب و کارآزموده مهم بوده و نفع بیشتری دارد، افزود: اگر سیستم آموزشی در آموزش نیروها کوتاهی می کند، باید این نقص‌ ها را برطرف کنیم، زیرا نقص آموزش را نباید در درمان اصلاح کرد، بنابراین در مواردی که درخواست تمدید طرح وجود دارد، با این موضوع موافقت شود و اگر نیازی به نیروی طرحی ندارید از طرح معاف کنید.

دکتر هاشمی با بیان اینکه به زودی در مورد بودجه خبرهای خوبی گزارش داده خواهد شد، خطاب به روسای دانشگاه علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی تاکید کرد: در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نباید اجازه دهیم زحمات افرادی که در زمینه تامین و فراهم آوری آنها تلاش بسیاری کردند، از بین برود. لذا چنانچه سیستم توزیع دچار مشکل است، باید تغییر دهید. زیرا برخی اقلام از جمله داروی حاجب و بیهوشی مانند شربت سرماخوردگی نیست که از طریق سیستم پخش، توزیع شود، بلکه این داروها باید استانی توزیع شوند. معتقد هستم که هیچ خیانتی بالاتر از این کار نیست که اینگونه داروها را دریافت کنند و در بازار آزاد به فروش برسانند. باید با این افراد برخورد جدی صورت گیرد.

وزیر بهداشت افزود: در حالی که ما داروی حاجب را سه برابر توزیع می‌ کنیم، به ما اعلام می‌ شود که در مراکز تصویربرداری این دارو کمیاب شده است، این بدان علت است که افراد دارو را با ارز دولتی تهیه و با چند برابر قیمت به فروش می رسانند. اینکه دارو به صورت آزاد در مراکز دولتی به فروش برسد، موجب شرمساری است که باید از انجام اینگونه اقدامات پیشگیری شده و با افراد متخلف برخورد شدید صورت گیرد.

دکتر هاشمی با بیان اینکه علی رغم اعمال تحریم ها، وضعیت ارز و التهاب بازار در مقوله دارو و تجهیزات پزشکی هیچگونه التهابی ایجاد نشد، ادامه داد: متاسفانه این موفقیت ها را قدر نمی دانند. اما مهم این است که مردم آثار خوب آن را حس می کنند و در مقوله دارو و خدمات درمانی تاکنون کمبودی به وجود نیامده است. بنابراین ضمن اینکه از تمامی دست اندرکاران حوزه سلامت که در نیل به این هدف ما را یاری کردند، تشکر می کنم، از آنها می خواهم که با هوشیاری پیش روند و مراقبت ادامه مسیر باشند.