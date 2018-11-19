قزوین میزبان المپیاد استعداد های برتر ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد ووشو از ۲ تا ۴ آذر با حضور۳۷۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی شهرستان البرز برگزار می شود.

رقابت های کشتی آزاد هم با حضور ۵۲۰ ورزشکار از ۶ تا ۸ آذر به میزبانی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

منتخبین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در رشته های مختلف به عنوان پشتوانه تیم های ملی معرفی می شوند.

بانوی تاکستانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد

بهناز طاهرخانی از تاکستان به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان فراخوانده شد.

اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از امروز تا ۳۰ آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

ملی پوشان بعد از پایان اردو تیم ملی از ۳۰ آبان تا ۱۱آذر ماه برای شرکت در مسابقات کافا به کشور ازبکستان اعزام خواهند شد.

برد تیم فوتسال شهرداری قزوین در بازی دوستانه

تیم فوتسال شهرداری قزوین که خود را برای شرکت در دور برگشت رقابت های فوتسال دسته اول باشگاه های کشور، آماده می کند، در بازی دوستانه تیم فوتسال اسفرورین را شکست داد.

شاگردان محمد باغبان صالحی در سالن شهید بابایی با نتیجه ۱۰ بر ۱ از سد حریف خود گذشت.