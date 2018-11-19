به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی، با گذشت ۱۰ روز از حریق گسترده در ایالت آتش گرفته کالیفرنیا، مقامات مسئول در این ولایت امروز دوشنبه اعلام کردند که هنوز یک هزار نفر در جریان این حادثه مفقود هستند.

بر اساس گزارش این رسانه، آمار تلفات نیز به ۸۰ نفر رسیده است.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز پس از گذشت ۹ روز از آتش سوزی در کالیفرنیا برای بازدید به این ایالت رفته بود.

رسانه های آمریکا اعلام کردند که تلاش ها برای کنترل آتش سوزی در مناطق مختلف این ایالت همچنان ادامه دارد.

در همین رابطه، اداره پلیس منطقه بوت کانتی اعلام کرد که تاکنون اجساد ۷۷ قربانی این فاجعه بزرگ کشف شده است.