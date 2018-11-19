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۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

با گذشت ۱۰ روز از حریق؛

تلفات آتش‌سوزی در کالیفرنیا به ۸۰ نفر رسید/ هزار نفر مفقود هستند

تلفات آتش‌سوزی در کالیفرنیا به ۸۰ نفر رسید/ هزار نفر مفقود هستند

با گذشت ۱۰ روز از حریق گسترده در ایالت آتش گرفته کالیفرنیا، هنوز هزار نفر در جریان این حادثه مفقود بوده و تلفات آتش‌سوزی نیز به ۸۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی، با گذشت ۱۰ روز از حریق گسترده در ایالت آتش گرفته کالیفرنیا، مقامات مسئول در این ولایت امروز دوشنبه اعلام کردند که هنوز یک هزار نفر در جریان این حادثه مفقود هستند.

بر اساس گزارش این رسانه، آمار تلفات نیز به ۸۰ نفر رسیده است.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز پس از گذشت ۹ روز از آتش سوزی در کالیفرنیا برای بازدید به این ایالت رفته بود.

رسانه های آمریکا اعلام کردند که تلاش ها برای کنترل آتش سوزی در مناطق مختلف این ایالت همچنان ادامه دارد.

در همین رابطه، اداره پلیس منطقه بوت کانتی اعلام کرد که تاکنون اجساد ۷۷ قربانی این فاجعه بزرگ کشف شده است.

کد مطلب 4462983

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