به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم، اولین اولویت دولت را پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بویژه در حوزه مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.

استاندار بوشهر اظهار داشت: اگر در جامعه همه تابع قرآن کریم و پیامبر باشند، حتما از تفرقه جلوگیری خواهد شد و باعث وحدت، همبستگی و صمیمیت بیشتر خواهد شد.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی در جایی قرار دارد که نیاز به وحدت و هم بستگی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی بیشتر احساس می‌شود.

گراوند با بیان اینکه طرح نماد در آموزش و پرورش باید همه مدارس اعم از دولتی یا غیردولتی را شامل شود افزود: اصلاح و پیشگیری از مواد مخدر در مدارس یک نیاز اساسی است.

وی با بیان اینکه استانداری نیز به اجرای این برنامه کمک مالی خواهد کرد تاکید کرد: به هیچ وجه نباید برای فرهنگ سازی از نهاد آموزش و پرورش و صداوسیما غفلت کرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همه دستگاهای اجرایی تلاش کنند تا جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی باشکوه تر و بهتر از ادوار گذشته انجام بشود.

وی افزود: نیاز است در شرایط جامعه و وجود مشکلات با اجرای برنامه‌های وحدت و امید آفرینی باعث ایجاد انگیزه در مردم شد.

گرواند تصریح کرد: در روز میلاد پیامبر به هزار زوج جوان نیازمند جهیزیه هدا خواهد شد.

وی اظهار داشت: کشف ۱۵ تن مواد مخدر با شیوه‌های جدید در سطح استان نشان از کار خوب و زیرکی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نظام است.