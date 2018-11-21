به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: یاد شهیدان بسیجی را گرامی می‌داریم که رشادت‌های بسیار زیادی در مقابل دشمنان در زمان جنگ از خود نشان دادند.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال آن بودند که انقلاب ما را زمین گیر کنند اما نیروهای بسیجی به خوبی در برابر آنها ایستادند تا ما به اینجا برسیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما برای حل مشکلات امروز و آینده به همان باور و اعتقاد دوران جنگ نیاز داریم چرا که در آن زمان نیروهای انقلاب برای حفظ آب و خاک کشور با تمام وجود در صحنه بودند و مناصب و منافع خود را ذره ای در نظر نمی گرفتند و همواره در صحنه بودند تا انقلاب حفظ شود.

پزشکیان با اشاره به اینکه نیروهای انقلاب در زمان جنگ کارها و فعالیت های خود را تعطیل کرده و در جبهه در مقابل دشمنان ایستاده بودند، تصریح کرد: هر زمان که ما به این باور برسیم که برای حفظ ارزش های انقلاب باید با تمام وجود در صحنه باشیم، می‌توانیم تمام مشکلات کشور را حل کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصادف شدن هفته بسیج با هفته وحدت اظهار داشت: همه ما با هم برادریم و اگر با این باور در صحنه باشیم می توانیم همه مشکلات را با برادری و برابری حل و فصل کنیم.