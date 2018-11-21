مرگ راننده کامیونت در اثر بی احتیاطی و خواب آلودگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سرهنگ احسان مؤمنی رئیس اداره تصادفات این پلیس خبر داد: ساعت ۵:۵۰ دقیقه صبح امروز در مسیر غرب به شرق بزرگراه زین‌الدین بعد از پل امام علی(ع) تصادفی رخ داد که متاسفانه طی آن یک نفر جان خود را از دست داد.

مؤمنی در این باره اظهار کرد: در این تصادف یک دستگاه کامیونت ایسوزو به دلیل خستگی وخواب آلودگی راننده به قسمت عقب یک کامیون بنز که در حاشیه بزرگراه توقف نموده برخورد می کند.که در اثر شدت جراحات وارده، راننده کامیونت که مردی حدوداً ۲۳ ساله بوده در محل حادثه فوت می‌کند.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: در هنگام توقف در حاشیه بزرگراه‌ها از علایم ایمنی و هشدار دهنده در پشت خودرو استفاده کنند و درصورت خستگی و خواب آلودگی از رانندگی پرهیز کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.