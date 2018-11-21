به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی دو روزه هویت کودکان ایران اسلامی اظهار داشت: اگر تعلیم و تربیت را از پیش دبستانی آغاز نکنیم بازنده هستیم اما من به آینده این سرزمین امیدوار دارم زیرا این همه تلاش برای کودکان در حال انجام است و نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی از آن جمله است.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا برای آموزش عالی سرمایه گذاری دولتی انجام نمی شود اما دوره پیش دبستانی و آموزش ابتدایی زیر پوشش حمایت های دولتی است که این موضوع اهمیت آموزش در دوره کودکی را نشان می دهد.

حکیم زاده با اشاره به یافته های علوم اجتماعی عنوان کرد: پژوهش های متعددی صورت گرفته که اگر کودکان در دوره پیش دبستانی شرکت کنند، از جهت شناخت عمومی، مهارت های گفتاری، مقیاس حافظه، عملکرد تحصیلی پایه اول و دوره ابتدایی و گذر موفق به دوره متوسطه تفاوت معناداری با کودکان فاقد پوشش این دوره آموزشی دارند.

وی افزود: کودکانی که پیش دبستانی را گذرانده اند احتمال کمتری دارد که درگیر آسیب های اجتماعی شوند و در مجموع مقایسه های بسیاری انجام شده همه گویای اهمیت دوره پیش دبستانی و آموزش های این دوره است.

حکیم زاده خاطرنشان کرد: ما سالهاست که عادت کرده ایم یک معنای سطحی از عدالت آموزشی را مبنای کار خود قرار دهیم و آن مبنای دسترسی به کلاس های درس است در حالی که معنای واقعی عدالت آموزشی برخورداری همه کودکان از فرصت های برابر یاددهی و یادگیری است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: امروز به برکت تصمیم ارزشمند دولت برای اختصاص اعتبار ویژه به دوره پیش دبستانی، کودکان تمام نقاط این مرز و بوم توانسته اند زبان فارسی و زبان پایه را زودتر فرا بگیرند.

حکیم زاده تاکید کرد: اهتمام به پیش دبستانی در حال تبدیل شدن به یک دغدغه ملی است و استانها اکنون رقابت می کنند که پوشش پیش دبستانی را بالا ببرند و اکنون پنج استان برتر بر اساس آمار سال گذشته، سمنان، خوزستان، ایلام، قزوین و کرمان هستند.

وی از تک تک مربیان این دوره قدردانی کرد و گفت: در استانی به پهناوری کرمان و خوزستان، دشواری های سرزمینی در ایلام، تنوع قزوین و تراکم سمنان، پوشش دوره پیش دبستانی ۹۰ درصدی شده که و این موضوع بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

حکیم زاده خاطرنشان کرد: دو یا سه استان دیگر نیز قرار است پوشش ۱۰۰ درصدی دوره پیش دبستانی را داشته باشند که این رویداد مهم را به زودی جشن خواهیم گرفت.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دوره پیش دبستانی را بهترین راه تقویت انسجام ملی دانست و گفت: کشور ما جمعیت مهاجر دارد و در عین حالی که قومیت آنها را به رسمیت می شناسیم، با آموزش های پیش دبستانی در صدد ایجاد انسجام ملی هستیم.

وی ادامه داد: این همایش را فرصتی می دانیم که دغدغه ملی را به سمت آموزش پیش دبستانی جلب کنیم و معتقدیم به جز مدرسه و خانه ها، رسانه ها هم به عنوان یک عنصر هویت ساز در حال نقش آفرینی هستند.

حکیم زاده با اشاره به روند رو به رشد پیش دبستانی در دنیا از ۱۶ درصد به ۴۳ درصد افزود: در کشور ما این پوشش از ۳۸ درصد در قبل از دولت تدبیر و امید به بالای ۷۱ درصد رسیده و برخی استانهای ما وارد پوشش ۹۰ درصدی شده اند و برخی استانهای دیگر نیز وارد ۹۰ درصدی می شوند و برخی استانها نظیر کرمانشاه جهش بسیار خوبی داشته اند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: مروز می توانیم با خیال راحت به آینده این سرزمین فکر کنیم زیرا به کودکان به عنوان آینده سازان این کشور توجه شده است.

وی بیان کرد: همه ما باید اجازه دهیم کودکانمان کودکی کرده و با نشاط و شاداب رشد کنند و مدیران موفق و پدران و مادران موفق و بانشاطی باشند.