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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

برای اولین بار پس از حادثه قتل خاشقجی انجام می شود؛

سفرهای دوره‌ای «محمد بن سلمان» به ۳ کشور عربی

سفرهای دوره‌ای «محمد بن سلمان» به ۳ کشور عربی

«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای اولین بار پس از حادثه قتل «جمال خاشقجی» در سفرهایی دوره ای، به ۳ کشور عربی می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «عربی پست»، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی طی هفته جاری سفرهای دوره ای خود به کشورهای عربی را کلید می زند.

بر اساس این گزارش، این سفرهای دوره ای برای اولین بار پس از قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول، انجام می شود.

بن سلمان سفرهای دوره ای خود به کشورهای عربی را از روز جمعه هفته جاری کلید می زند و به امارات، مصر و بحرین سفر می کند.

سفر به این کشورها در حالی انجام می شود که پیشتر مقامات امارات، مصر و بحرین حمایت خود از ولیعهد سعودی در پرونده خاشقجی را اعلام کرده بودند.

کد مطلب 4464564

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