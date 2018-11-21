غفلت از دوره دبستان ناکارآمدی تعلیم وتربیت را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مددی صبح امروز در مراسم افتتاحیه نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی ضمن قدردانی از حسن سلیقه برای انتخاب موضوع هویت برای این همایش اظهار داشت: هویت موضوع اساسی و اصلی است که در سند تحول بر آن تاکید شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: همواره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع تامل و اصلاح و تغییرات اساسی برای همطراز کردن دستگاه تعلیم و تربیت با آرمانهای انقلاب مورد تاکید بوده و در دهه ۶۰ با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی به تدوین سند تحول بنیادین اقدام کردیم اما بعد از تصویب آن سند که تاکید بر دوره ابتدایی داشت، شرایط به نحوی پیش رفت که از سال ۶۸ به بعد توجه ویژه به آموزش متوسطه معطوف شد.

وی عنوان کرد: در سال ۸۲ با تصویب دولت و با کمک آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تدوین سند تحول بنیادین در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۰ با تصویب شورای انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش کشور دارای اسناد تحولی ارزشمندی شد که در حقیقت نقشه راه تعلیم و تربیت کشور است.

مددی ادامه داد: مهمترین نیاز تعلیم و تربیت، فلسفه تربیتی آموزش و پرورش است اگر فلسفه تربیتی بومی و متناسب نداشته باشیم، همه تلاش های ما در تعیین و تربیت بی نتیجه خواهد بود بنابراین با تصویب سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش صاحب نقشه راه شفاف شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: این سند برای همه زوایای تعلیم و تربیت مطلوب راهکار و چشم انداز دارد و در آن تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز برای تحقق هویت مخاطبان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است لذا در تربیت عنصر اصلی، هویت است.

وی افزود: در تربیت به صورت عام و تربیت رسمی که در نظام آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود، موضوع اصلی هویت است یعنی اگر بخواهیم مسئولیت اصلی آموزش و پرورش را تعیین کنیم، محقق کردن هویت است که البته برای هویت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و لایه های مختلف انسانی، دینی، قومی، جنسیتی و ... تعیین شده است.

مددی با بیان اینکه دستگاه تعلیم و تربیت باید در مسیر محقق کردن هویت تلاش کند، عنوان کرد: هویت مشترک که شامل هویت انسانی، هویت دینی و هویت ملی است، مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز در کشور ما که با بحران های هویتی مواجه است، موضوع تربیت متمرکز بر مقوله هویت شده و در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ مدرسه نقطه اتکای دولت و ملت و عامل توسعه و پیشرفت و تعالی کشور است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: اگر به دنبال پیشرفت همه جانبه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، راه رسیدن به آن مدرسه است.

مددی ادامه داد: محتوای کتب درسی نیز باید در مسیر تقویت هویت ملی باشد و فضای مدرسه، معماری مدرسه باید در این راستا باشد بنابراین هویت به ویژه هویت ملی جزو تاکیدات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست های حاکم بر برنامه ششم توسعه، یک بند مخصوص آموزش و پرورش است که می گوید اجرای متوازن سند تحول با تاکید بر دوران کودکی، که این امر اهمیت موضوع آموزش و تقویت هویت

مددی اظهار داشت: در طول چهار دهه بعد از انقلاب یک خطای استراتژیک مرتکب شدیم و آن غفلت از دبستان و پیش دبستانی است و این غفلت ناکارآمدی دستگاه تعلیم و تربیت را به دنبال دارد زیرا بر اساس سند تحول، مسئولیت اصلی آموزش و پرورش دوره عمومی است.

وی تصریح کرد: ما باید بازگشت کنیم به این موضوع که تعلیم و تربیت بنیادی در دبستان و پیش دبستانی است و تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، پیش دبستانی همچنان ممکن است طفیلی تلقی شود.