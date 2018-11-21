ضرورت بکارگیری روش های نوین در سیستم آموزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهیار روستایی، گفت: امروزه یکی از مهمترین مسائلی که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول داشته است، استفاده از روشهای نوین آموزشی است. شیوههایی که بتوانند مطالب آموزشی را به سادگی هر چه تمامتر به دانش آموزان و دانشجویان بفهمانند و رشد آن را بزودی در جامعه شاهد باشند.
وی افزود: در دهههای اخیر تلاشهای زیادی در کشور صورت گرفته تا روشهای کلیشهای و سنتی آموزشی جای خود را به روشهای تازه و بدیع، مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان دهد آنان را خلاق و تولید کننده علم و دانش پرورش دهد و دریچههای نوینی را در زمینه علوم و تکنولوژی در کشور بگشاید.
روستایی گفت: بی تردید جایگزین کردن روشهای نوین به جای روشهای سنتی کار یک روز و دو روز نیست؛ برنامه ریزی صحیح و سنجیده میطلبد و اتاق فکری که در آن برای آینده برنامه ریزی کرد.
وی اظهار داشت: باید از مشاوران فرهیخته سود جست و مرکز مشاورهای که برای هر سنی ایدهای داشته باشد و آینده نگری در آن موج بزند، فراهم ساخت.
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