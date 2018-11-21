واکنش دبیر کل جنبش الکرامه عربستان به بیانیه ترامپ درباره خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معن الجربا دبیر کل جنبش الکرامه عربستان با اشاره به بیانیه دیشب ترامپ درباره جمال خاشقجی بیان کرد: بیانیه دیشب ترامپ گامی به سمت دست برداشتن از محمد بن سلمان بود.

وی با اشاره به اینکه موضوع خاشقجی به مثابه تقاطع مهمی در مسیر حکومت سعودی است، افزود: آنچه ترامپ می تواند برای بن سلمان در حال حاضر انجام دهد، خروج امن بدون مجازات وی است.

الجربا تاکید کرد: روابط آمریکا و عربستان محدود به حضور محمد بن سلمان در حکومت نمی شود و کسی نمی آید که آنچه را شروع شده لغو کند.

دبیر کل جنبش الکرامه اعلام کرد: فرمانروایی سوم سعودی(فرمانروایی سوم سعودی را «عبدالعزیز» بنیان نهاد. او از ۱۹۰۲ تا ۱۹۵۳ حکومت کرد. پس از مرگ عبدالعزیز، پسرانش با نام‌های سعود بن عبدالعزیز (حکومت ۱۹۵۳–۱۹۶۴)، فیصل بن عبدالعزیز (حکومت ۱۹۶۴ - ۱۹۷۵)، خالد بن عبدالعزیز ( ۱۹۷۵ - ۱۹۸۲) و فهد بن عبدالعزیز (حکومت ۱۹۸۲ - ۲۰۰۵) به دنبال یکدیگر به پادشاهی رسیدند. فهد بن‌عبدالعزیز لقب «خادم حرمین شریفین» را برای خود برگزید. وی برای گسترش آیین وهابیت تلاش بسیاری نمود. او روابط و مناسبات سیاسی با جهان غرب برقرار کرد. با مرگ فهد، برادرش عبدالله بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان رسید. عبدالله در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی درگذشت و برادر و ولیعهد وی «سلمان بن‌عبدالعزیز آل‌سعود» به پادشاهی رسید) بر اساس ائتلاف میان انگلیس و آل سعود است.