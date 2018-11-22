۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

در هفته کتاب‌خوانی؛

۶۶۰۰ نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان سمنان شدند

سمنان - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان گفت: به مناسبت هفته کتاب‌خوانی شش هزار و ۶۰۰ نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان شدند که نشان دهنده استقبال خوب از طرح عضویت رایگان است.

نورعلی غلامحسین سما کوش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح عضویت رایگان کتابخانه‌های سراسر استان سمنان به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی با استقبال خوبی روبرو شد، تأکید کرد: این طرح در روزهای بیست و یکم، بیست و چهارم و بیست و ششم آبان ماه ۹۷ اجرا شد و تنها در این مدت شش هزار و ۶۰۰ نفر عضو کتابخانه شدند.

وی بابیان اینکه آمار اعضای کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به بیش از ۶۱ هزار و ۶۳۰نفر رسیده است، یادآور شد: این استان ۷۳ کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۵۳کتابخانه عمومی نهادی هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با اشاره به بازخورد خوب برنامه‌های هفته کتاب، تأکید کرد: در این هفته برنامه‌های متنوعی مانند همایش، معرفی کتاب، طرح کتاب‌خوانی، عضویت رایگان کتابخانه‌ها، تقدیر از مؤلفان دستگاه‌های اجرایی و ده‌ها برنامه دیگر انجام شد.

سما کوش گفت: در این ایام یک کتابخانه روستایی نیز در میامی که خود شرقی‌ترین شهرستان استان سمنان محسوب می‌شود، افتتاح شد.

کد مطلب 4465526

