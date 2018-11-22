نورعلی غلامحسین سما کوش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح عضویت رایگان کتابخانههای سراسر استان سمنان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با استقبال خوبی روبرو شد، تأکید کرد: این طرح در روزهای بیست و یکم، بیست و چهارم و بیست و ششم آبان ماه ۹۷ اجرا شد و تنها در این مدت شش هزار و ۶۰۰ نفر عضو کتابخانه شدند.
وی بابیان اینکه آمار اعضای کتابخانههای عمومی استان سمنان به بیش از ۶۱ هزار و ۶۳۰نفر رسیده است، یادآور شد: این استان ۷۳ کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۵۳کتابخانه عمومی نهادی هستند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با اشاره به بازخورد خوب برنامههای هفته کتاب، تأکید کرد: در این هفته برنامههای متنوعی مانند همایش، معرفی کتاب، طرح کتابخوانی، عضویت رایگان کتابخانهها، تقدیر از مؤلفان دستگاههای اجرایی و دهها برنامه دیگر انجام شد.
سما کوش گفت: در این ایام یک کتابخانه روستایی نیز در میامی که خود شرقیترین شهرستان استان سمنان محسوب میشود، افتتاح شد.
